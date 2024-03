Sharrow CX dévoile une hélice de bateau « toroïdale », beaucoup plus performantes

Sharrow Marine est connue pour ses hélices innovantes qui ont révolutionné le secteur de la plaisance et des loisirs nautiques. Derrière cette initiative géniale se cache un designer ambitieux du nom de Greg Sharrow qui occupe également le poste de PDG de l’entreprise. En 2020, la société a déployé sur le marché son premier produit, une hélice toroïdale baptisée Sharrow MX. Protégé par un brevet, le dispositif offre jusqu’à 30 % de portée en plus. Sharrow Marine promet aussi une augmentation de la poussée inverse d’environ 50 % ainsi qu’une réduction du bruit et des vibrations. Grâce à ses qualités, l’hélice en boucle ultra-efficace a été sélectionnée par le magazine TIME comme l’une des meilleures inventions de 2023.

Des hélices qui tournent en sens inverse

Compte tenu du succès rencontré par le MX, Sharrow Marine s’est basée sur la conception de celui-ci pour développer un modèle à deux hélices contrarotatives. Le Sharrow CX fait parler de lui depuis plusieurs mois déjà, mais c’est seulement maintenant que la société a décidé de passer aux choses sérieuses. Le système composé de deux hélices toroïdales tournant en sens inverse est désormais disponible en précommande. Il faut savoir que les deux pièces sont montées autour du même arbre. Ce nouveau produit apporte donc la technologie innovante de la marque aux applications contrarotatives.

Un concept qui ne date pas d’hier

Le concept n’est pas vraiment nouveau. Néanmoins, la conception du Sharrow CX en fait un élément de propulsion ultra-efficace pour les bateaux. Effectivement, les hélices contrarotatives sont déjà utilisées dans le domaine de l’aviation. Volvo Penta commercialise depuis le début des années 1980 des solutions basées sur une telle technologie pour des applications nautiques. L’un des avantages de cette conception est qu’elle permet d’éliminer l’énergie perdue dans le flux tangentiel des moteurs à simple hélice. Autrement dit, elle est plus efficace énergétiquement parlant et permet un meilleur contrôle du bateau.

Prix et disponibilité du Sharrow CX

Le Sharrow CX devrait atteindre le marché au printemps 2026. Le système de propulsion à deux hélices contrarotatives est adapté aux embarcations motorisées à propulsion de type z-drive et aux hors-bords de forte puissance. Parmi les moteurs compatibles figurent entre autres le Volvo Penta DuoProp, le Mercury V12, le Bravo 3 sterndrive et les hors-bord Suzuki 300 et 350. Concernant son prix, la nouvelle hélice coute entre 8 995 et 11 995 dollars américains, soit entre environ 8 200 et 11 000 euros. À titre de comparaison, le Sharrow MX est vendu au prix de 4 999 dollars (~4 600 euros). Pour précommander le CX, il faudra tout de même débourser la somme de 100 dollars américains (~92 €) en guise d’acompte. Plus d’infos : sharrowmarine.com.