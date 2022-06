Une roboticienne invente et reçoit un prix pour le premier exosquelette pour enfant qui “grandit avec lui”

Très innovants et révolutionnaires pour ceux qui les utilisent, les exosquelettes existent depuis quelques années. Des améliorations sont encore nécessaires pour les perfectionner, mais certaines personnes handicapées ont déjà pu bénéficier de cette impressionnante technologie. Avant le 21 juin dernier, il n’existait pas d’exosquelette adapté aux enfants… Grâce à la ténacité et la volonté d’une femme, Elena Garcia Armada, c’est désormais chose faite. Après 50 ans de recherches diverses et variées, un exosquelette pour enfant voit enfin le jour grâce à la scientifique espagnole qui vient de remporter le Prix du public de l’inventeur européen en récoltant les votes des internautes. C’est le premier exosquelette adaptable pour enfant, et c’est une excellente nouvelle ! Découverte.

Un exosquelette c’est quoi ?

Selon la définition du dictionnaire, un exosquelette est un appareil motorisé fixé sur un ou plusieurs membres du corps humain pour lui redonner sa mobilité ou en augmenter les capacités. En 2013, une petite fille prénommée Daniela faisait ses premiers pas grâce au premier exosquelette d’Elena Garcia Armada. Cette scientifique, professeure d’ingénierie au Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol (CSIC) développe son exosquelette pour enfant depuis des années…

En constatant qu’il existait des exosquelettes adultes depuis 1960, mais qu’aucun modèle n’existait pour les enfants, elle a décidé de le fabriquer. Elle souligne l’importance d’un exosquelette pour les enfants qui ont “un risque plus élevé de détérioration musculaire et de déformations de la colonne vertébrale à un âge précoce, finissant par affecter leurs poumons et leur cœur et par écourter leur espérance de vie“. Et justement c’est grâce à un exosquelette que ces enfants souffrant de troubles neuromusculaires pourront faire travailler leur muscle et marcher sans effort.

Le parcours d’Elena

Le handicap moteur des enfants touche 17 millions de familles dans le monde, mais aucune solution de mobilisation ne leur est proposée. Lorsque des familles lui ont exposé leurs problèmes, elle s’est donnée pour mission de leur faciliter la vie… Elle fonde alors son entreprise, Marsi Bionics, un centre de recherche médicales. Elle y fabrique ses premiers prototypes, fait breveter deux de ses innovations et travaille d’arrache-pied… Quelques années plus tard, elle emploie 25 personnes et son exosquelette pour enfant reçoit l’autorisation d’utilisation au Mexique et dans les hôpitaux et centres de rééducation de l’Union Européenne.

“Le vote du public en faveur d’Elena García Armada reconnaît la détermination, l’ingéniosité et la contribution de cette inventrice exceptionnelle, qui a mis à profit son expérience et son expertise en robotique et en technologie des soins de santé pour améliorer la vie de nombreux enfants (…).Son invention permet à des enfants qui ne pourraient pas le faire autrement de marcher pendant les séances de rééducation et donne de l’espoir à de nombreuses personnes qui attendaient de nouvelles possibilités de traitement” Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) António Campinos, président de l’Office européen des brevets

Comment fonctionne cet exosquelette ?

Cette innovation se destine aux enfants de 3 à 10 ans et « grandit avec l’enfant » ! Concrètement, il se compose d’une combinaison en titane réglable reliée à une batterie. Il fonctionne grâce à des ressorts assistés par une Intelligence Artificielle (IA). L’exosquelette se pose sur le corps de l’enfant des pieds jusqu’au tronc et reproduit la marche naturelle.

Pour les parents et les soignants qui attendaient cet exosquelette depuis des années, c’est une petite révolution qui s’installe pour le bien de ces enfants. Il aura fallu près de 10 ans à sa créatrice pour fabriquer son exosquelette pour enfant et remporter le prix de l’inventeur européen… Ce prix lui permettra sans doute de développer encore un peu plus son exosquelette et de l’exporter vers certains pays, qui, pour le moment lui tournent encore le dos ?