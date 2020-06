Des chercheurs ont mis au point un exosquelette qui permet de courir à plus de 65km/h

Courir aussi vite que le vent sans pour autant être un grand sportif pourrait maintenant devenir possible. Et ce, grâce à l’invention d’un professeur américain de mécanique. En effet, l’équipe du professeur David Braun, expert en mécanique et informatique pour l’université de Vanderbilt, présenterait un exosquelette étonnant !

Il permettrait aux humains de pouvoir courir 50% plus vite. Pour mettre au point cette invention l’équipe du professeur se serait simplement inspiré du vélo. Running is the new vélo, le slogan de cette invention nous permettrait donc de courir jusqu’à 65 km/h ! Il va falloir envisager casques et combinaisons pour se balader sur les trottoirs !

Certains chercheurs expliqueraient que « la vitesse maximale de la course humaine est proche de la moitié de la vitesse maximale du cyclisme et tout cela bien que les deux mouvements soient à propulsion humaine. » Mais comment est-ce possible ? « Parce que les pédales permettent à l’humain de fournir de l’énergie en continu sans toucher le sol. » nous expliquent ces chercheurs.

Malgré l’évidence de ces explications, personne n’avait encore pensé pouvoir imiter le mouvement des fameuses pédales afin de développer un exosquelette. Mais ceci était sans compter sur le professeur Braun et son équipe qui semblent avoir mis au point un dispositif révolutionnaire, et cela, sans quelconque recours à une batterie.

Encore un prototype qui pourrait conquérir le monde !

Encore présenté en état de prototype, cet exosquelette permettrait aux humains d’atteindre une vitesse de 65 km/h sur de longues distances (à savoir : Usain Bolt, l’homme le plus rapide du monde n’atteint qu’une vitesse de 45 km/h…). Le système qui est fixé sur chaque jambe reproduit le mouvement d’un pédalier grâce à un ressort qui se tend lorsque le coureur prend de la vitesse. Cette invention pourrait être une vraie découverte pour notre société.

Run 50% Faster With Catapult Exoskeleton Running Shoe Device: David Braun and his team and conceptually solved how to finally enable a high technology version of spring enhanced running where we could go 70% faster than Usain Bolt. The.. nextbigfuture https://t.co/8SW6luajgj — John Cosstick (@InnovationAtoZ) March 28, 2020

En effet, que ce soit pour l’armée et ses soldats marathoniens, pour le sport ou encore afin de vous permettre de parcourir des kilomètres tout en faisant des économies de temps mais également d’essence puisque cet exosquelette fonctionne seulement grâce à la propulsion humaine. Imaginez ! 25 km en 20 minutes… Plus besoin de porter un masque dans les transports en commun et en courant à la vitesse de l’éclair, vous respecterez forcément les distanciations sociales !

