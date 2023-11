L’allègement de la charge de travail sur le chantier aide à améliorer la productivité. Bien sûr, cela contribue également à la préservation de la santé des ouvriers. Avec ses produits, Hilti vise à atteindre cet objectif tout en améliorant la sécurité de ces derniers. Comme le souligne l’entreprise sur son site web, rien qu’entre 2018 et 2019, plus de 490 000 travailleurs ont été victimes de lésions musculo-squelettiques dues à des activités professionnelles. Près de la moitié de ces blessures sont survenues au niveau du cou et des membres supérieurs. La chaîne du célèbre Youtubeur A Concord Carpenter / ToolBoxBuzz a dévoilé, il y a quelques jours, un nouvel exosquelette très impressionnant, le Hilti EXO T 22 Tool Balancer, un dispositif très futuriste pour les travailleurs du bâtiment (BTP).

Augmenter la force et l’endurance

Toujours selon les statistiques, ces blessures ont engendré près de 9 millions de jours d’interruption de travail. Bref, elles peuvent entraîner d’importantes pertes de temps et d’argent. Face à ce constat, Hilti propose des accessoires technologiques conçus pour améliorer les capacités physiques humaines. Avec les différentes solutions qu’il a inventées, le leader mondial de l’outillage électroportatif et de services destinés aux professionnels de la construction, du bâtiment et de l’industrie veut s’assurer que les travailleurs déploient le moins d’efforts physiques possible dans l’accomplissement de leurs tâches professionnelles. En plus d’être utiles pour lutter contre les lésions musculo-squelettiques, ses produits aident à prévenir la fatigue en augmentant la force et l’endurance des travailleurs.

Un marché prometteur

L’homme augmenté n’est plus une nouveauté. Cependant, plutôt que de chercher à reproduire ce que l’on voit dans les films de science-fiction, Hilti mise sur le concept pour améliorer la productivité. D’ailleurs, avec sa valeur qui devrait dépasser les 20 milliards de dollars d’ici les quatre prochaines années, le marché mondial de l’augmentation humaine constitue un domaine à fort potentiel de développement. Parmi les nombreux produits de Hilti, l’EXO T-22 est une véritable prouesse technologique qui promet de changer le quotidien des ouvriers.

Répartir la charge

Il s’agit effectivement d’un système de manutention portatif capable de soulever jusqu’à 17 kg. Conçu pour être porté sur le dos et doté d’un câble sur lequel on peut accrocher un outil lourd tel qu’un marteau piqueur, l’EXO T-22 permet de répartir le poids de la charge sur les hanches et les jambes. Cela évite d’exposer la partie supérieure du corps à des contraintes importantes qui peuvent occasionner des douleurs. Pour simplifier le contrôle de l’exosquelette, une télécommande intégrée est prévue.

En plus de ce modèle, Hilti propose un autre exosquelette baptisé EXO-S, qui est également conçu pour les métiers de la construction. Il a pour rôle de réduire les contraintes mécaniques subies par les épaules et le cou lorsque les bras sont tendus vers le haut. Plus d’informations : hilti.fr. Que pensez-vous de cet exosquelette ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .