Omnitrotter : ils inventent un kit pour électrifier les fauteuils roulants avec une trottinette et gagnent le concours Lépine

Robin Lhommeau, Sulivan Richard et Mathieu Izaute sont les créateurs de l’entreprise Omni et d’un système de liaison qui permet de relier une trottinette à un fauteuil roulant. Leur invention géniale, baptisée Omnitrotter vient de recevoir l’un des plus prestigieux prix du concours Lépine 2022, puisqu’ils remportent le trophée et la médaille d’or du Grand Concours ! Omni est une fixation universelle, qui permet de motoriser n’importe quel type de fauteuil roulant manuel, avec toutes les trottinettes électriques (ou presque)… Grâce à ce système brillant, le fauteuil roulant manuel se transforme en fauteuil électrique, se conduit grâce au guidon de la trottinette et confère à l’utilisateur une autonomie de déplacement de 10 à 45 km. Découverte !

Omnitrotter qu’est-ce que c’est exactement ?

Le système Omnitrotter permet de tracter un fauteuil roulant manuel avec une trottinette électrique, redonnant ainsi de l’autonomie aux personnes en situation de handicap. Mais, il peut aussi servir à transporter du matériel en installant la trottinette sur une petite remorque. Omnitrotter, que l’on trouve aussi sous l’appellation GlobeTrotter, ne se destine pas à la compensation du handicap, mais à une utilisation de loisirs, permettant à ceux qui disposent d’un fauteuil manuel, de le « rendre électrique » avec un coût inférieur à celui d’un fauteuil électrique vendu dans le commerce.

De quoi se compose ce système intelligent ?

Alors bien sûr, il faut avant tout une trottinette électrique et un fauteuil manuel. Logique ! Ensuite, le système se compose de trois parties : les attaches qui viennent se clipser sur le fauteuil; une partie qui s’attache sur le repose-pied de la trottinette et une pièce en forme de U qui relie les deux véhicules. Omnitrotter se compose de pièce en plastique, pour assurer légèreté et facilité de montage, et en acier pour les pièces soumises à des efforts mécaniques. Pour l’installer, c’est assez simple, puisqu’il suffit d’enclencher la trottinette sous le fauteuil, dont l’avant se surélève, laissant les roues avant libres. D’après les concepteurs, il suffit de quelques secondes pour effectuer la transformation. La sécurité est bien entendu assurée par un déverrouillage sécurité qui doit être actionné par une tirette.

Pour quels types de trottinettes ?

Omnitrotter s’adaptent à la plupart des trottinettes électriques du marché actuel, mais elles doivent posséder un plateau d’au moins 18 centimètres. La roue arrière ne doit pas être trop haute, car elle vient se glisser sous le fauteuil; le guidon doit être réglable en hauteur, et elle doit disposer d’un frein mécanique avant pour plus de sécurité. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre fauteuil roulant avec le système Omni ici.

Omnitrotter est disponible en quatre versions différentes :

Omnitrotter 20, avec moteur de 350 W et une batterie 7,8 ah / 36 V et une autonomie de 20 km pour 11,5 kilos de poids, au prix de 1 289 €

Omnitrotter 30, avec moteur de 350 W et une batterie 13 ah / 36 V et une autonomie de 30 km pour 13 kilos de poids au prix de 1 489 €

Omnitrotter 40 avec moteur de 500 W et une batterie 13 ah / 48 V et une autonomie de 40 km pour 15,5 kilos de poids au prix de 1 789 €. Version recommandée pour les côtes notamment.

Omnitrotter 60 avec moteur 500 W et une batterie 22 ah / 48 V et une autonomie de 60 km pour un poids de 20,9 kilos au prix de 1 989 €.

Certes, c’est un investissement, mais si vous deviez acheter un fauteuil électrique, cela vous reviendrait bien plus cher, autour de 3 000 € pour un fauteuil de qualité. Plus d’informations sur Omnitrotter ? Rendez-vous sur le site officiel !