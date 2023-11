Les trottinettes électriques NAVEE sont littéralement bradées pendant le Black Friday !

La semaine du Black Friday se poursuit sur TOMTOP et les bonnes affaires sont encore possibles jusqu’au 26 novembre inclus. Pour l’occasion, le site TOMTOP fracasse les prix sur trois modèles de trottinettes électriques de la marque NAVEE. Vous trouverez pour ce Black Friday, LA trottinette qui vous permettra peut-être d’abandonner les transports en commun bondés, et de retrouver la liberté de respirer à pleins poumons pour aller travailler. Ne manquez pas les promotions, comme toutes, elles sont éphémères, et ce serait vraiment dommage de passer à côté. C’est parti pour les remises exceptionnelles chez TOMTOP exclusivement.

Présentation de la trottinette électrique NAVEE N65

La trottinette électrique N65 procure une expérience de conduite inégalée grâce à son système innovant et à son moteur puissant de 500 W. Côté batterie et autonomie, elle s’équipe d’un modèle lithium d’une haute capacité de 48 V/12.5 Ah, et dispose d’une autonomie de 65 km et une vitesse maximale de 25 km/h. De plus, elle intègre une puce BMS qui améliore la durée de vie de la batterie, sa puissance, et garantit la sécurité de l’utilisateur. Du côté des pneus, elle est équipée de pneus larges de 10 pouces, conçus avec une bande de roulement cross-country, qui assurent une tenue de route optimale, une résistance aux crevaisons et un confort durable sur différents revêtements de route. Il est possible de régler la vitesse sur deux niveaux (25 km/h et 15 km/h) via un bouton affiché sur l’écran LED. Pour la sécurité, elle s’équipe d’un freinage double composé d’un frein avant EABS et d’un frein arrière à disque, réduisant efficacement la distance de freinage en cas d’urgence. La NAVEE N65 peut être connectée à l’application intelligente (Go NAVEE) pour obtenir toutes les statistiques de conduire, ou l’autonomie restante.

Toutes les caractéristiques techniques de la trottinette électrique NAVEE N65

Marque : NAVEE

Modèle : N65

Matériau : Alliage de magnésium

Couleur : Noir

Portée max. : 65 km

Vitesse max. Vitesse : 25 km/h

Inclinaison max. Inclinaison : 25°

Puissance nominale du moteur : 500 W

Pneus : Pneu large de 10 pouces

Freinage : EABS à l’avant + frein à disque à l’arrière

Batterie : 48 V, 12.5 Ah

Temps de charge : environ 7-8 h

Niveau d’étanchéité : IPX4

Éclairage : 1,8 W

Charge max. Charge : 120 kg

APP : Go Navee

Poids : 23,5 kg

La trottinette électrique NAVEE N65 est actuellement vendue au prix de 359 € au lieu de 389 € grâce au code de réduction : TTVATT (Prix conseillé hors promotion 751,06 €). La livraison est gratuite et l’expédition est effectuée depuis un entrepôt situé en Europe. Attention, les stocks sont limités.

Présentation de la trottinette électrique NAVEE N40

La trottinette électrique NAVEE N40, est propulsée par un moteur sans balais de 350 W qui assure une accélération rapide, atteignant une vitesse maximale de 25 km/h, avec une capacité de montée maximale de 20 %. Pour la sécurité et l’adhérence, elle s’équipe de pneus de 10 pouces parfaits pour les trajets quotidiens, et dispose d’une autonomie maximale de 40 km, grâce à sa batterie au lithium de 36 V / 10 Ah. Deux modes de vitesses sont disponibles, 15 km/h et 25 km/h pour s’adapter facilement à la situation. Sécurité et robustesse sont au rendez-vous avec le système de freinage double, combinant un frein à disque et un frein électrique, réduisant la distance d’arrêt et assurant une conduite sûre en cas d’urgence. Elle dispose aussi d’un tableau de bord LED multifonctions intégré qui fournit des données de conduite claires en temps réel, affichant la vitesse et l’autonomie de la batterie pendant la conduite.

Toutes les caractéristiques techniques de la trottinette électrique NAVEE N40

Marque : NAVEE

Modèle : N40

Matériau : Alliage d’aluminium

Couleur : Noir

Moteur : Moteur sans balais

Puissance : 350 W

Puissance max. Puissance : 600 W

Pneus : 10 pouces

Portée max. : 40 km

Vitesse max. : 25 km/h

Pente max. : 20 %

Capacité de charge : 100 kg

Niveau d’étanchéité : IPX4

Batterie : 36 V / 10 Ah

Frein électrique et frein à disque

Couple : 17A ≥17,5 Nm

Lumière : 1,8 W

Poids : 14,5 kg

La trottinette électrique NAVEE N40 est actuellement vendue au prix de 259 € au lieu de 568,75 €. La livraison est gratuite et l’expédition est effectuée depuis un entrepôt situé en Europe. Attention, les stocks sont limités.

Présentation de la trottinette électrique NAVEE S65

Le modèle S65 de la marque NAVEE incarne l’excellence en matière de trottinette électrique, avec une construction robuste en aluminium d’aviation. Côté moteur, elle se dote d’un modèle motoréducteur de 500W, et atteint une vitesse maximale de 25 km/h avec une capacité de montée de 25 %. Son autonomie est de 65 kilomètres qu’elle peut parcourir sans « casse » grâce à des pneus de 10 pouces sans chambre à air et auto-scellants, limitant ainsi les risques de crevaison. Côté freinage, elle s’équipe d’un système de freinage à disque arrière pour un arrêt sécurisé et efficace même en cas de freinage d’urgence. Pour la batterie, elle est alimentée par un modèle de 48 V/12.75 Ah, pour une autonomie de 65 km et un temps de recharge complet de 6,5 heures. Avec un niveau d’étanchéité IPX5, elle résiste aux conditions météorologiques adverses. Toujours pour une sécurité maximale, elle se dote d’un éclairage de 2.5 W qui garantit une visibilité optimale dans des conditions de faible luminosité. Enfin, elle dispose de l’application intelligente Go Navee qui lui confère une connectivité avancée, et la personnalisation de sa conduite préférée.

Toutes les caractéristiques de la trottinette électrique NAVEE S65

Marque : NAVEE

Modèle : S65

Matériau : Aluminium d’aviation

Couleur : Noir

Moteur : Motoréducteur (500W)

Pneus : Pneus sans chambre à air 10″ auto-scellants

Autonomie : 65 km

Vitesse max. : 25 km/h

Pente maximale : 25 %

Charge max. : 120 kg

Frein : frein à disque arrière

Couple : 18A≥28 Nm

Batterie : 48 V / 12,75 Ah

Temps de charge : 6,5 h

Niveau d’étanchéité : IPX5

Lumière : 2,5 W

Application intelligente : Go Navee

Poids : 24,3 kg

La trottinette électrique NAVEE S65 est actuellement vendue au prix de 469 € au lieu de 599 € grâce au code de réduction : TTS65NOV (Prix conseillé hors promotion 1 187,80 €). La livraison est gratuite et l’expédition est effectuée depuis un entrepôt situé en Europe. Attention, les stocks sont limités.

Les autres réductions en cours sur tout le site TOMTOP

Notez qu’une remise supplémentaire est accordée lors du paiement avec PayPal. Vous bénéficiez d’une réduction de 10 $ pour tout achat de 200 $ ou plus, et de 20 $ pour tout achat de 600 $ ou plus. Cette offre est valable uniquement pour les 2000 premières commandes effectuées entre le 23 novembre 2023 et le 26 novembre 2023. Pour des réductions encore plus importantes, veuillez consulter la page spéciale Black Friday sur TOMTOP. Que pensez-vous de ces trois bons plans sur les trottinettes électriques NAVEE ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .