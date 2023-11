Black Friday : deux énormes promotions sur les trottinettes électriques Yadea (jusqu’à 250 € de réduction)

Nous sommes à quelques encablures de Noël et il va bien falloir commencer à penser à vos cadeaux à glisser sous le sapin. Votre petit dernier, adolescent, vous a demandé une trottinette électrique pour arriver à l’heure au lycée et, vu comme ça, vous ne pouvez évidemment pas la lui refuser. Yadea propose deux trottinettes qui conviendraient parfaitement aux trajets de votre progéniture, et elles bénéficient toutes deux d’une promotion intéressante jusqu’au 27 novembre inclus. Sur le premier modèle, la Yadea Elite Prime X1 (testé par nos soins dans cet article), vous pouvez obtenir 250 € de réduction. Et sur le second modèle, la Yadea KS6 Pro, c’est un code de réduction de 150 € qui la fera passer sous la barre des 700 € (également testée par notre équipe ici) ! C’est peut-être le moment de réaliser l’un des souhaits de votre enfant. Découvrez en détail les deux modèles en promotion sur Amazon. C’est parti.

Présentation de la trottinette électrique Yadea Elite Prime X1

La trottinette électrique Elite Prime X1 de Yadea est une véritable innovation dans le monde de la mobilité électrique. Elle s’affirme comme un modèle puissant doté d’un moteur de 1 500 W qui lui permet d’accélérer rapidement, atteignant une vitesse maximale de 25 km/h. De plus, elle peut allègrement gravir des pentes raides allant jusqu’à 30 % tout en maintenant sa vitesse maximale, ce qui en fait un choix opportun pour la ville ou les zones vallonnées. Sa batterie de grande capacité garantit une autonomie impressionnante de 65 km avec une seule charge, garantissant une grande liberté de déplacement. Chez Yadea, on ne lésine pas sur la sécurité, c’est la raison pour laquelle la Yadea Elite Prime X1 s’équipe d’un triple système de freinage qui comprend un frein à disque double effet, un frein à tambour et un frein électronique. Cela garantit un arrêt fiable, même en cas d’urgence.

La sécurité est aussi garantie par ses pneus sous vide nano-gel auto-réparateurs qui améliorent sa durabilité et sa résistance à l’usure, assurant une conduite en toute sécurité. Enfin, elle se dote d’un système d’éclairage complet afin d’appréhender de la meilleure manière, les retours à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Le confort est également au rendez-vous grâce à l’innovante structure modulaire d’absorption des chocs. Cette technologie absorbe efficacement les vibrations de la route, procurant une expérience de conduite douce et confortable.

Le large plateau et les gros pneus de 10 pouces renforcent l’effet d’amortissement. Enfin, et évidemment, cette trottinette électrique est connectée ! Grâce à la connexion Bluetooth avec l’application dédiée, vous pouvez profiter de fonctionnalités telles que la navigation, la protection antivol et le diagnostic à distance. Son écran LED intuitif affiche en temps réel des informations essentielles telles que la vitesse, la puissance restante et l’état du véhicule, vous permettant de garder le contrôle sur votre trottinette électrique.

Toutes les caractéristiques techniques de la trottinette électrique Yadea Elite Prime X1

Puissance moteur nominale : 800 W

Pliable : oui

Vitesse maximale bridée : 25 km/h (homologation France)

Coloris : gris

Étanchéité : IPx5 (protection contre les jets d’eau à lance)

Puissance moteur maximale : 1 500 W

Batterie : cellule au lithium ternaire 21700, 46,8 V 14,5 Ah

Type de pneu : avec couche de gelée à l’intérieur

Pente maximale : 30°

Système de Freinage : à tambour

Régulateur de vitesse

Longueur du produit : 1 340 mm

Largeur du produit : 585 mm

Hauteur du produit : 1 245 mm

Poids du produit : 29 kg

La trottinette électrique Yadea Elite Prime X1 est actuellement au prix de 969,03 € au lieu de 1 299 € sur Amazon, grâce au coupon de réduction suivant : neozoneX1 (offre valable jusqu’au 27 novembre 2023 inclus).

Yadea ElitePrime X1 Trottinette Electrique Adulte, Alimenté par Un Moteur 1500W, Autonomie Jusqu'à 65km, 25 km/h, avec Pneus Auto-cicatrisants de 10 Pouces, Triple Frein et Suspension, 30% Montagne Moteur Puissant: la puissance élevée de 1500W permet au scooter électrique Eliteprime X1 d'accélérer plus rapidement, jusqu'à 25km/h, de grimper plus rapidement, de maintenir une vitesse... PromoMeilleure Vente n° 1

Présentation de la trottinette électrique Yadea KS6 Pro

La trottinette électrique Yadea KS6 Pro est un modèle de pointe qui se démarque par son moteur puissant de 800 W, garantissant des performances de conduite supérieures, avec une vitesse maximale de 25 km/h. Elle se destine plutôt aux jeunes adultes, et s’avère parfaite pour un adolescent. Un peu moins puissante que le modèle présenté juste avant, elle est parfaitement adaptée aux nouveaux utilisateurs et aux trajets en ville. De plus, elle peut grimper des pentes allant jusqu’à 20 %, ce qui renforce le fait qu’elle soit un choix idéal pour les déplacements en milieu urbain. Sa batterie haute capacité assure une autonomie maximale de 55 km, amplement suffisante pour tenir la journée lors des trajets domicile-bureau ou domicile-lycée dans le cas d’élèves. L’un des points forts du Yadea KS6 Pro est son système d’absorption des chocs de pointe. La fourche avant à double absorption des chocs et les pneus auto-réparateurs de 10 pouces procurent une expérience de conduite incroyablement douce, même sur des routes cahoteuses.

Cette technologie garantit une absorption efficace des chocs, et évidemment, un confort exceptionnel pendant vos trajets. Comme pour le modèle Elite Prime X1, la sécurité est un axe primordial chez Yadea et cette trottinette ne fait pas exception. Elle se dote, elle aussi, d’un triple système de freinage, combinant un frein à tambour mécanique à l’avant et un système de freinage électrique à double disque à l’arrière. Cette configuration assure un temps de réponse de freinage ultra-rapide, en aussi peu que 0,1 seconde. De plus, les phares et les feux arrière ultra-lumineux garantissent une visibilité optimale, même lors de la conduite de nuit. La sécurité encore avec des pneus innovants auto-cicatrisants de 10 pouces contenant du gel nano-mémoire polymère MPN. Ces pneus ont la capacité de s’auto-réparer rapidement en cas de dommages, réduisant ainsi les soucis d’entretien et améliorant la sécurité et le confort de conduite.

Enfin, elle aussi est connectée via l’application dédiée et se dote d’un écran LCD. Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez contrôler le scooter via l’application, allumer et éteindre le scooter à distance, régler les lumières et profiter de mises à jour OTA. L’écran LED affiche des informations en temps réel telles que la vitesse, le mode de vitesse et la batterie restante, procurant un contrôle total sur votre trottinette électrique. Et pour terminer, pour garantir votre satisfaction et votre tranquillité d’esprit, le Yadea KS6 Pro est fabriqué en alliage d’aluminium de qualité aéronautique et est soumis à des contrôles de qualité stricts avant l’expédition.

Toutes les caractéristiques techniques de la trottinette électrique Yadea KS6 Pro

Puissance moteur nominale : 500 W

Pliable : oui

Vitesse maximale bridée : 25 km/h (homologation France)

Étanchéité : IP67

Puissance moteur maximale : 800 W

Batterie : 36 V / 15.34 Ah

Type de pneu : avec couche de gelée à l’intérieur

Pente maximale : 18°

Temps de charge de la batterie : 8 h

Système de Freinage : à tambour

Couleur : gris

Type de public : adulte

Équipement inclus : feu stop

Longueur du produit : 602 mm

Largeur du produit : 220 mm

Hauteur du produit : 1 225 mm

Poids du produit : 22 kg

La trottinette électrique Yadea KS6 Pro est actuellement au prix de 599 € au lieu de 799 € sur Amazon (offre valable jusqu’au 27 novembre 2023 inclus).

Yadea KS6 Pro Trottinette électrique pour Adultes, 800W Scooter électrique Pliant Simple avec pneus tubeless Auto-réparateurs, 3 Modes de Vitesse, 25Km/h, 20% Montagne, Contrôle Intelligent APP/LED 【Moteur puissant】Le scooter électrique Yadea KS6 Pro a une puissance de 800 W et une durée de vie du moteur de plus de 3 000 heures, offrant des performances de conduite plus puissantes. Offrant... PromoMeilleure Vente n° 1

Quel que soit votre choix, sachez que les trottinettes électriques de marque Yadea bénéficient de contrôles stricts avant leur commercialisation. De plus, elles sont couvertes par une garantie de réparation de deux ans, à compter de la date d’achat. Que pensez-vous de ce bon plan sur les trottinettes électriques Yadea ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

