La trottinette électrique Segway Ninebot E2 E est affichée à un prix très réduit sur ces trois boutiques

Vous êtes encore en vacances, mais l’idée de remonter dans le train et de prendre le bus pour retourner au bureau vous effraient déjà. Les transports en commun sont de plus en plus délaissés au profit des vélos électriques pliants, trottinettes ou autres engins motorisés pour ceux qui le peuvent. Et parfois, en tenant compte des retards, des annulations et des temps d’attente pour les trains et autres bus, vous vous rendez plus vite au travail à trottinette ! Justement, plusieurs sites annoncent une promotion intéressante sur le modèle Ninebot E2 E de Segway : une petite trottinette parfaite pour les déplacements quotidiens et les courts trajets. En ce moment, la trottinette électrique Ninebot E2 E est disponible à prix préférentiel chez Decathlon (279 €*), Boulanger (269 €*) ou Fnac (259,99 €*). Découverte.

Présentation de la trottinette électrique Ninebot E2 E

Cette petite trottinette ne vous permettra pas de longues balades dominicales, car elle dispose d’une autonomie de 25 km au maximum. Elle se dote d’un moteur sans balai de 250 W nominal (450 W maximal) et se destine réellement aux trajets domicile – travail, à condition de disposer de 7,5 h et d’une prise pour la recharger, afin d’effectuer le trajet retour. Avec sa conception légère et son système de pliage rapide, la E2 E se révèle très commode à transporter. Elle peut aisément être rangée dans une voiture, emportée dans les transports en commun ou simplement portée d’une main. Son design inspiré du style surf lui confère non seulement un aspect esthétique attrayant, mais en fait également une trottinette compacte et puissante. Quant au cadre, il est fabriqué à partir d’acier de qualité automobile, la rendant résistante à toutes épreuves ou presque. Enfin, pour garantir la sécurité du conducteur, la E2 E est équipée de réflecteurs E-MARK à l’avant, sur les côtés et à l’arrière, ainsi que de feux de freinage à LED à l’avant et à l’arrière.

Et côté technique, comment est-elle la trottinette Ninebot E2 E ?

Alimentée par une batterie lithium ion haute puissance de 220 Wh, la trottinette E2 E à traction avant peut être rechargée entièrement en environ 7,5 h. Elle est capable de gravir des pentes jusqu’à 12 % avec une charge maximale de 90 kg. Les pneus creux de 8,1 pouces sont increvables, réduisant ainsi l’entretien tout en offrant une meilleure capacité d’absorption de chocs pour une conduite plus confortable. Les grandes roues de 8,1 pouces en combinaison avec le régulateur de vitesse garantissent une conduite agréable.

La E2 E est dotée de deux freins indépendants, un frein électronique et un frein à tambour, assurant donc une distance de freinage sûre en toutes circonstances. L’écran LED en temps réel, facile à lire, affiche toutes les informations importantes telles que la vitesse de conduite, le mode et le niveau de la batterie. Pour une expérience utilisateur plus personnalisée, elle peut également être connectée à l’application Segway-Ninebot via Bluetooth. Afin de promouvoir une conduite plus écologique, la trottinette intègre un système intelligent de gestion de la batterie (BMS) qui veille à prévenir tout gaspillage d’énergie tout en préservant les éléments de la trottinette.

Toutes les caractéristiques techniques

Puissance moteur nominale : 250 W

Puissance moteur maximale : 450 W

Position du moteur : avant

Vitesse maximale bridée : 20 km/h

Vitesse maximale sur voie privée : 20 km/h

Pente maximale : 12°

Autonomie maximale : 25 km

Temps de charge de la batterie : 7,5 h

Batterie : 220 Wh 21.6 V

Pliable : Oui

Éclairage arrière, éclairage avant et écran LED

Diamètre maximal de roue : 8,1″

Type de pneu : Nid d’abeille

Étanchéité : IPx4 (protection contre les projections d’eau)

Système de Freinage : Électronique

Fonctionnalités du véhicule : Régulateur de vitesse, communications sans fil, Bluetooth compatible Android et iOS

Charge maximale : 90 kg

Dimensions : 107 × 44,50 × 114 cm

Poids : 14,2 kg

Disponibilité des pièces détachées : 3 ans.

*Les prix ont été relevés le 26 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

