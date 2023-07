Vous cherchez un vélo électrique pratique et confortable qui ne vous fera pas exploser votre budget ? Cela tombe bien, nous avons déniché pour vous une offre exceptionnelle sur Cdiscount : le vélo électrique pliable HITWAY 16″ qui va vous offrir une expérience de conduite agréable et sûre. Les promotions ne sont pas éternelles, il ne faut donc pas manquer cette opportunité de rouler avec style et confort grâce au vélo électrique HITWAY ! Profitez de l’offre spéciale actuelle à 399,99 €* au lieu de 999,99 € sur Cdiscount et adoptez dès maintenant cette nouvelle façon de vous déplacer en toute liberté. Il est également disponible chez Conforama, (599 €) ou chez Darty (419,99 €) Présentation.

Les points forts du vélo électrique HITWAY 16″

Ce vélo électrique s’adresse à celles et ceux qui réalisent des trajets en ville, il n’est pas conçu pour la campagne ni les longues balades à vélo. Ce vélo pliable se dote d’une batterie de 36 V – 8,4 Ah, amovible, qui offre une autonomie de 35 à 70 km en mode de pédalage assisté. L’autonomie est variable en fonction du poids supporté par le vélo. Il peut d’ailleurs supporter jusqu’à 120 kg de poids pour une autonomie de 35 km. Si le cycliste pèse 60 kg, il atteindra une autonomie de 120 km. Le cadre en acier au carbone Q195 à haute résistance garantit une structure robuste et durable, tandis que les pneus de 16 pouces en acier carbone Q195 assurent une adhérence optimale sur différentes surfaces routières. Il dispose également de trois modes de vitesses, qui vous permettent d’ajuster en fonction des conditions de circulation et de vos besoins.

Que faut-il savoir de plus sur le vélo HITWAY 16″ ?

Doté d’un moteur puissant de 250W, le vélo HITWAY permet un pédalage assisté sans effort. Le système d’alimentation sans balai améliore l’efficacité énergétique du moteur, offrant ainsi un couple et une puissance accrus. Vous pouvez parcourir des pentes jusqu’à 25° sans souci, tandis que la vitesse maximale de 25 km/h vous aide à vous déplacer rapidement en ville. De plus, il se dote d’un écran multifonction LED haute définition intégré au vélo électrique, fournissant des informations essentielles telles que le niveau de la batterie, la vitesse de conduite et le kilométrage parcouru. Ainsi, vous pouvez garder un œil sur vos performances et ajuster votre plan d’entraînement en conséquence.

En matière de sécurité, le vélo HITWAY est équipé de phares avant à LED haute luminosité, vous permettant de rouler en toute sécurité même dans l’obscurité. Des réflecteurs sont également présents à l’arrière et sur les côtés pour alerter les piétons et les véhicules environnants. En termes de praticité, le vélo électrique HITWAY 16″ se plie facilement en quelques étapes pour faciliter son rangement et son transport. Une fois plié, ses dimensions réduites de 750 × 390 × 690 mm permettent de le glisser aisément dans un coffre de voiture ou de le ranger discrètement dans un coin de votre domicile.

Toutes les caractéristiques techniques

Marque : HITWAY

Modèle : BK5

Couleur : Noir

Type de batterie : batterie lithium ion 18650

Capacité de la batterie : 8,4 Ah

Tension nominale des piles : 36 V

Mode moteur : Manpower Assist

Charge maximale : 120 kg

Charge recommandée : de 45 à 95 kg

Autonomie maximale : 35-70 km max

Vitesse nominale du moteur : 420 ± 10 tr/min

Tension nominale du moteur : 36 V.

Puissance nominale du moteur : 250 W

Tension de charge : 42 V CC

Tension d’entrée : 220 V CA

Valeur de protection sous tension : 29 V

Protection contre les surintensités : 1. 5 A

Temps de charge : 4-5 h

Livré avec une pompe, un cadenas, un chargeur et un manuel d’utilisation.

*Les prix ont été relevés le 26 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales