Test et prise en main de la nouvelle trottinette électrique Navee S65C (Xiaomi)

Certains ont adopté la trottinette électrique pour leurs déplacements professionnels, ou pour se rendre au travail. Quand les trajets sont relativement courts, la trottinette permet de gagner du temps, et nous évite les transports en commun bondés et leurs retards. Si vous n’avez pas encore trouvé votre future monture, nous vous proposons de découvrir la Navee S65C, une trottinette puissante, maniable et confortable, qui vous facilitera le quotidien. Dotée d’une gamme impressionnante de spécifications, cette trottinette électrique est conçue pour ceux qui recherchent un équilibre parfait entre confort et performance. Nous avons eu l’occasion de tester ses fonctionnalités et ses technologies embarquées. Voici notre retour d’expérience.

Déballage et montage

La trottinette électrique Navee S65C est livré dans un imposant carton blanc. Malgré les chocs, la trottinette est en parfait état grâce aux protections en polystyrène.

La trottinette est préassemblée et précablée. Il suffit d’insérer le guidon dans le tube et de le visser avec la clé fournie. La trottinette est livrée avec son chargeur (et cordon), une notice de démarrage rapide ainsi qu’un cadenas contre les vols d’opportunités. On retrouve également une rallonge pour le gonflage, et les quatre vis du guidon.

Pour l’appairage, vous devrez installer l’application Xiaomi Home (disponible sur iOS et Android) et allumer la trottinette électrique. L’application vous demandera de scanner le QR code de la notice, ce dernier se trouve en réalité sur la tranche du plateau de la trottinette. Après une première tentative infructueuse (nous avons réussi à la mettre à jour.

Quels sont les points forts de la trottinette électrique Navee S65C ?

Son premier point fort, et pas des moindres, est son moteur puissant de 940 W robuste et proposant une accélération exceptionnelle. En ville comme sur route, elle atteindra très rapidement les 25 km/h autorisés par la loi française. Outre ce moteur puissant, elle intègre aussi un système de suspension double avancé, à l’avant comme à l’arrière. Cette solution ingénieuse assure un confort de conduite inégalé sur tous les types de terrains. En effet, la double suspension garantit une absorption efficace des chocs, procurant ainsi une stabilité optimale même dans des conditions difficiles.

Son autre point fort étant qu’elle se dote d’un système de récupération d’énergie, une fonctionnalité innovante pour une trottinette. Concrètement, la récupération d’énergie mentionnée permet à la trottinette de récupérer et d’utiliser l’énergie cinétique générée pendant la conduite, contribuant de cette façon à étendre l’autonomie de la batterie. Un sacré point fort, lorsqu’elle est utilisée sur de longues routes de campagne, non ?

Vitesse, autonomie et stabilité

Concernant la vitesse, elle peut donc filer à 25 km/h au maximum, mais est vendue adaptée aux différentes lois en vigueur dans chaque pays. Elle intègre un régulateur de vitesse (non testé) semblable à celui que l’on trouve dans nos voitures. Il est en conséquence possible, par exemple, d’activer un mode de conduite automatique à une vitesse préétablie. Le régulateur de vitesse permet à la trottinette de maintenir une vitesse constante, ce qui s’avère non seulement commode, mais aussi économe en énergie.

Réguler sa vitesse est aussi un moyen d’économiser de l’énergie. Grâce à cette fonctionnalité de régulation de vitesse, couplée à la récupération d’énergie, elle est capable d’avaler 65 km, en une seule charge. Dans les faits, moins, mais cela dépendra de votre mode de conduite et de votre poids. Quant aux pneus, elle s’équipe de pneus auto-obturants de 10 pouces, des pneus qui garantissent une absorption des chocs très efficace, suscitant un confort maximal pendant la conduite. Même en cas de crevaison due à des clous ou des objets pointus, la conception tubeless de ces pneus élimine le risque de fuites d’air et ça c’est top.

Que faut-il savoir de plus sur la trottinette Navee S65 C ?

La Navee S65C se dote d’un indice d’étanchéité IPX5, qui la rend presque intouchable vis-à-vis des conditions météorologiques. Insensible à la pluie, aux éclaboussures et à la poussière, elle sera votre alliée en toute saison. Grâce à sa conception ingénieuse, les composants plus fragiles sont cachés à l’intérieur, et protégés des infiltrations d’eau, garantissant une durabilité accrue et une performance constante quel que soit le temps. Côté tableau de bord, elle s’équipe d’un écran multifonction haute définition, qui va révolutionner l’expérience de conduite. Cet écran permet de surveiller en temps réel divers aspects de la conduite. Des informations cruciales telles que la vitesse, les notifications d’erreur, la durée de vie de la batterie et les modes de conduite peuvent être visualisées d’un simple coup d’œil.

Navee ne rechigne pas sur la sécurité et dote la S65C d’un système de freinage avant et arrière conçu, en outre, pour réduire l’usure, nécessitant ainsi un entretien minimal (mais une seule poignée). Sécurité toujours avec l’éclairage par des feux avant et arrière très élaborés qui permettent de rouler de jour comme de nuit en toute confiance. Enfin, la Navee S65C c’est aussi le confort assuré. Les concepteurs de la Navee S65C ont mis l’accent sur le confort du conducteur en agrandissant les dimensions ergonomiques du scooter.

Cette attention particulière à la posture de conduite permet une expérience de conduite plus étirée et contrôlée, que ce soit sur des trajets droits ou dans des virages. Les dimensions ergonomiques améliorées contribuent non seulement à réduire la fatigue lors des déplacements prolongés, mais assurent également une prise en main plus sûre et plus confortable.

Application intelligente et sécurité

La Navee S65C se dote d’une application intelligente conçue avec une approche innovante. D’un simple clic, les utilisateurs peuvent bénéficier du verrouillage électrique, assurant la sécurité de leur trottinette électrique lorsque nécessaire. De plus, la possibilité d’allumer les feux arrière en permanence privilégie une visibilité accrue, améliorant ainsi la sécurité du conducteur sur la route. L’application permet par ailleurs la vérification instantanée des données de conduite qui renforce la connectivité entre le véhicule et le conducteur.

Enfin, elle intègre un système BMS (Battery Management System) professionnel. Ce système, régi par des principes scientifiques avancés et des algorithmes intelligents, a été soumis à pas moins de 36 tests rigoureux. L’objectif est de garantir une sécurité continue pendant la conduite, indépendamment des conditions et des circonstances. De plus, le système BMS professionnel joue un rôle dans la protection et dans la gestion de la batterie. Grâce à une surveillance constante des données, il peut automatiquement ajuster certains critères afin que la batterie soit toujours utilisée dans des conditions optimales.

Conclusion

La trottinette électrique Navee S65C est un bel engin. Le design est très sympa et la conduite très confortable. Elle est puissante, vive et atteint les 25 km/h rapidement, un point très agréable dans la circulation urbaine. Elle est livrée avec un antivol léger (d’opportunité) c’est sympathique. Que vous soyez ville ou campagne, la trottinette électrique Navee S65C s’adaptera à toutes les situations auxquelles vous devrez faire face. On n’est pas fan non plus du mode de pliage en diagonale, que nous trouvons moins commode. La trottinette est vendue 819,99 € (au lieu de 899 €) chez Darty et à la Fnac. Un tarif que nous trouvons un peu élevé, je vous conseille d’attendre une promotion pour en faire l’acquisition.

Les plus

Puissante

Une excellente accélération

Confortable

Des pneus increvables

Un deck large (jusqu’à 120 kg)

Un design et de très bonnes finitions

Les moins

Un pliage déporté sur le côté

Une seule poignée de freins

Un peu cher (hors promo)

Ses principales caractéristiques techniques :

Portée maximale : 65 km

Vitesse maximale : 32 km/h*

Puissance maximale : 900 W

Puissance nominale : 450 W

Pneus : tubeless auto-obturants de 10 pouces

Poids : 27 kg

Inclinaison Maximale : 22 %

Freins : tambour avant + frein arrière E-ABS régénératif

Batterie : 36 V / 15 Ah

Taille dépliée : 1230 × 585 × 1285 mm

Taille pliée : 1230 × 530 × 565 mm

Charge utile maximale : 120 kg

*La vitesse maximale est limitée conformément aux réglementations locales (Version UE : 25 km/h ; Espagne : 25 km/h ; Italie : 20 km/h ; Allemagne : 20 km/h ; France : 25 km/h ; Nordique : 20 km/h ; Version américaine : 20 mph).

