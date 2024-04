Comment protéger sa trottinette électrique contre le vol ?

Vous êtes des milliers chaque jour à enfourcher votre trottinette pour aller travailler, ou vous rendre d’un point A à un point B. Depuis le 25 octobre 2019, le code de la route reconnait les EDPM comme une nouvelle catégorie de véhicules et en définit le statut, explique ce document de la Sécurité Routière. Toujours plus nombreuses, elles sont aussi, l’objet de nombreuses convoitises. Les protéger contre le vol est donc une absolue nécessité, comme de les assurer en responsabilité civile. Le problème étant, que de nombreux assureurs ne couvrent pas encore le vol de ces engins en stationnement, il faut en conséquence se prémunir du vol, pour éviter de voir sa trottinette flambant neuve disparaître. Mais, quelles astuces pour contrer les malfrats, et protéger votre engin ? Je vous en parle immédiatement.

Astuce n° 1 : l’antivol

En toute logique, optez pour un antivol est la meilleure des solutions. Mais, ne choisissez pas n’importe quel antivol ! Et, surtout, vous ne devrez jamais, ô grand jamais, la laisser non attachée, même pour quelques secondes. De plus, il ne s’agit pas de choisir un antivol bas de gamme, que l’on peut facilement cisailler, par exemple. Les types d’antivols recommandés incluent les antivols en U, les antivols pliables et les chaînes. Évitez les antivols à câbles, car ils offrent peu de résistance et sont difficiles à adapter aux trottinettes électriques. Pour plus de sécurité, vous pouvez combiner deux antivols résistants, un autour de la roue arrière, et un autour du cadre, par exemple.

Astuce n° 2 : choisir le point d’ancrage

Attention aux poteaux ancrés dans le sol, mais qui, en réalité, se soulèvent. Pour éviter les vols, attachez votre trottinette électrique à un point fixe et robuste, de préférence dans un lieu fréquenté. Cela rendra toute tentative de vol plus visible et susceptible d’être signalée rapidement. Sur la voie publique, privilégiez les poteaux en fonte ou les barrières de protection en métal épais, et évitez les grillages et les installations de chantier qui sont plus faciles à sectionner. Cependant, le risque ne sera jamais réellement écarté, le plus judicieux étant, bien entendu, de la conserver dans un endroit fermé.

Astuce n° 3 : changer de stationnement

En garant votre trottinette chaque jour au même endroit, vous facilitez la tâche des voleurs, qui planifient parfois leurs larcins des mois à l’avance. Variez les lieux et les points d’attache pour rendre le repérage plus difficile pour les voleurs. Privilégiez les endroits fréquentés et évitez les endroits où des vols ont déjà été signalés ou les zones sombres. Utilisez les emplacements dédiés aux trottinettes lorsque c’est possible, car dans certaines régions, le stationnement sur le trottoir peut être interdit.

Astuce n° 4 : la batterie à ôter

Si vous le pouvez, choisissez une trottinette avec une batterie amovible, plutôt qu’avec une batterie fixe. Et, cette batterie, puisqu’elle est amovible, devra évidemment être ôtée dès que vous déposerez votre trottinette. La batterie amovible est la pièce la plus précieuse de votre trottinette électrique. De préférence, retirez-la et emportez-la avec vous pour dissuader les voleurs. C’est un geste simple qui peut vous éviter beaucoup de problèmes. Enfin, si le vol arrive malgré vos précautions, déclarez-le immédiatement à la police, et écumez les sites de petites annonces, vous pourriez la retrouver. Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .