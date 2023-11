Les vols de pots catalytiques sont devenus un sport mondial pratiqué par de nombreux malfaiteurs. Il faut reconnaître que ces pots d’échappement technologiquement très avancés contiennent des métaux précieux qui se revendent très cher sur le marché ! Des centaines de milliers de vols sont recensés dans le monde, 153 000 aux États-Unis en 2022 et des milliers de victimes en France également. Ces vols à l’arraché sont généralement remboursés par les assurances, si vous possédez un contrat tous risques, mais ils nous laissent dans l’embarras en immobilisant complètement le véhicule. Pour lutter contre ce qui devient un véritable fléau, Rod Newlove, un Canadien, a inventé le Converter Defender, une alarme qui sécurise le pot catalytique. Découverte.

Converter Defender, qu’est-ce que c’est ?

Converter Defender se présente comme une alarme qui s’installe directement sur le pot catalytique. Elle va détecter toute vibration et même tout contact avec le pot dès que le contact est coupé. De plus, elle s’active dès le contact coupé et est armée environ trois minutes après l’arrêt du moteur. Au moindre contact, l’alarme émet un bip puis sonne pendant deux minutes. Si les voleurs ont pris la poudre d’escampette au déclenchement de l’alarme, elle s’arrêtera seule au bout de deux minutes. Si un nouveau contact est détecté, elle se remettra à sonner ! Rappelons que si le pot catalytique est si recherché, c’est parce qu’il est composé de matériaux catalytiques tels que le platine, le palladium et le rhodium, qui sont déposés sur un support en céramique ou en métal. Et ces matériaux valent plus cher que l’or !

Pourquoi cette invention est innovante ?

La réponse à cette question est assez simple ! Les vols de pots catalytiques sont un phénomène assez récent, et il existe encore très peu de dispositifs pour lutter contre ces vols. Converter Defender est l’une des premières alarmes de ce type, exclusivement destinée à empêcher les vols ciblés des pots catalytiques. Concrètement, Converter Defender ne pourra pas « empêcher » le vol, mais elle permet de dissuader et de faire fuir les voleurs. De plus, elle alertera aussi les personnes présentes à la périphérie du véhicule, les voleurs auront donc plus de risques de se faire attraper.

Combien coûte cette invention ?

Le Converter Defender est vendu au prix de 269,95 $ CA, soit environ 184 €, mais nous ignorons si les livraisons sont possibles en France. En revanche, si vous avez une connaissance vivant au Canada, c’est peut-être le moment de faire jouer vos relations. Concrètement, cela peut représenter une somme importante. En revanche, ce n’est rien à côté du coût de remplacement d’un pot catalytique, qui se situe de 300 à 1 000 € en fonction du modèle de votre voiture.

Au Canada, pays d’origine de cette invention, certains assureurs proposent déjà des réductions aux assurés équipés du Converter Defender. Enfin, sachez que cette invention est compatible avec la plupart des véhicules équipés de pots catalytiques, et que son installation ne modifie en rien les éléments moteurs ou de sécurité de la voiture. Pour en savoir plus sur cette invention, rendez-vous sur converterdefender.com. Alors cette invention ? Vous la trouvez intéressante ? Donnez-nous votre impression en commentaires. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .