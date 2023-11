FoilemFence, l’invention d’un dispositif « autobloquant » pour réduire les vols de pots catalytiques

Les vols de pots catalytiques sont en nette augmentation dans le monde entier et le Canada n’échappe pas à cette « nouvelle règle » bien désagréable ! En effet, comme le signale le service de police d’Edmonton, les premières semaines de 2023 ont été catastrophiques en comparaison avec l’année précédente. Selon leurs estimations, les vols survenus en 2022 ont engendré des pertes financières avoisinant les 20 millions de dollars pour la communauté d’Edmonton. De plus, il semblerait que ces vols dégénèrent en vols avec violence de plus en plus fréquents. Les automobilistes n’en peuvent plus ! Deux femmes, une mère et sa fille, ont inventé FoilemFence, un dispositif hyper ingénieux pour que les pots catalytiques ne se volatilisent plus. Découverte.

D’où leur est venue l’idée de cette invention ?

Dans sa chanson Miss Maggie, Renaud explique que ce n’est pas d’un cerveau féminin qu’est sortie la bombe atomique ! Pour le coup, ce sont deux cerveaux féminins, génétiquement liés, Tamara et sa maman Mavis, qu’est sortie cette invention. L’histoire de FoilemFence commence par un vol de convertisseur catalytique de Tamara. Son assurance la rembourse, mais la met en garde sur le fait que cela puisse se reproduire rapidement ! Mavis, la mère de Tamara et Tamara elle-même décident alors de relever ce défi en concevant un dispositif de dissuasion. Leur création, baptisée FoilemFence a permis à Tamara de conserver son pot catalytique sur sa voiture ! Elles décident ainsi de partager leur invention.

Pourquoi les pots catalytiques sont-ils si prisés des voleurs ?

Les pots catalytiques sont souvent la cible de vols en raison de leur grande valeur sur le marché. Leurs composants contiennent des métaux précieux tels que le platine, le palladium et le rhodium, qui sont extrêmement rares et coûteux. Sans protection adéquate, il est possible de retirer un catalyseur en moins de 30 s, en faisant de ces vols des actes rapides et faciles qui peuvent rapporter très gros aux malfaiteurs !

Le FoilemFence, qu’est-ce que c’est exactement ?

Ce dispositif, en instance de brevet, se démonte en trois pièces facilement manipulables de chaque côté, s’emboîte rapidement (environ 1 min de chaque côté) et se verrouille en place, une fois que vous roulez sur les plaques. FoilemFence est une solution efficace pour dissuader du vol, car il est absolument visible par les voleurs potentiels. Il constitue dans un véritable anti-vol, mais également une barrière visuelle, qui indique aux voleurs qu’ils n’auront pas gain de cause. De plus, il n’entraîne aucune modification de votre véhicule, la garantie de ce dernier est donc préservée puisque le pot catalytique en lui-même n’est pas affecté.

Au Canada, son pays d’origine, FoilemFence a été récompensé du premier prix du HeroX visant à prévenir le vol de catalyseurs et a reçu l’approbation des experts en assurance de la communauté d’Edmonton. Le FoilemFence est disponible en précommande sur le site de l’entreprise canadienne. Son prix sera de 275 $ (256 €). Nous ne savons pas, en revanche, si les expéditions sont possibles vers la France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur FoilemFence.ca. Alors, cette invention, vous la trouvez géniale ? Vous allez passer commande ou pourquoi pas essayer de fabriquer votre anti-vol ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .