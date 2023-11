Assurance : vol de pot catalytique, êtes-vous certain d’être correctement protégé ?

Les vols de véhicules ont augmenté de 9 % en 2022, mais le chiffre qui est le plus inquiétant, ce sont les 48 % de vols de pièces à l’extérieur du véhicule comme l’indique ce document du ministère de l’Intérieur. Parmi ces vols à l’extérieur, le pot catalytique arrive largement en tête. Par exemple, quatre malfaiteurs sont soupçonnés d’avoir volé 132 pots catalytiques en Bretagne, selon ce communiqué de la Gendarmerie Nationale ! Des milliers de pots catalytiques sont volés chaque jour, car ils se revendent très très cher, sur le marché noir. Quant à la cible préférée des voleurs, il s’agit de la Toyota Prius, très prisée des chauffeurs de taxi, mais elle l’est aussi des malfaiteurs ! Toutefois, existe-t-il des dispositifs pour lutter contre ce vol ? Et êtes-vous assuré contre ce vol ? Décryptage.

Le pot catalytique, une mine d’or pour les voleurs !

Le pot catalytique est un dispositif essentiel qui vise à réduire les émissions polluantes des gaz d’échappement des véhicules. Il est constitué de métaux précieux tels que le platine, le palladium et le rhodium, qui jouent un rôle crucial en transformant les gaz toxiques en substances moins nocives pour l’environnement. Malheureusement, les voleurs ont pris conscience de la valeur de ces composants et n’hésitent pas à les voler en découpant le pot catalytique à l’aide d’un cric et d’une meuleuse, une opération qui prend à peine quelques minutes. Ils revendent ensuite ces pots catalytiques sur le marché noir pour des montants dépassant souvent les 1 000 €. Le rhodium est un métal qui, actuellement, est 11 fois plus cher que l’or… Un gramme de rhodium se revend à 115 € environ (115 162,76 €/kg) contre 59,66 € pour l’or ! Quant aux autres métaux comme le palladium ou le platine, ils se revendent aussi à de bons prix !

Existe-t-il des « antivols » de pots catalytiques ?

Face à l’augmentation des vols de pots catalytiques en France, Toyota a réagi en offrant à ses clients une solution pour sécuriser leurs véhicules : un bouclier de protection. Ce dispositif se compose d’une plaque métallique qui recouvre le pot catalytique, compliquant ainsi l’accès des voleurs à cette pièce cruciale. Cette option, dont le coût s’élève à approximativement 130 €, sans compter les frais d’installation, est disponible pour la Toyota Prius, et par ailleurs pour d’autres modèles des marques Toyota et Lexus. Un conseil si vous possédez ces modèles : investissez 130 € dans la protection, car le changement d’un pot catalytique coûte, au bas mot, 1 500 € ! Il y a quelques jours, un étudiant du Lot inventait un dispositif antivol pour les pots catalytiques, mais celui-ci n’est pas encore commercialisé.

Et en termes d’assurance, votre pot catalytique est-il assuré ?

Pour réduire les risques de vol ou de vandalisme, il est recommandé de stationner votre véhicule dans un parking fermé, mais ce n’est, évidemment pas, toujours possible. Pour être indemnisé en cas de vol, votre contrat d’assurance doit nécessairement inclure une garantie « vol et dommages ». Cette garantie peut être choisie en option sur un contrat au tiers ou au tiers plus. Les véhicules équipés de pots catalytiques étant la cible des voleurs, il est cependant judicieux de l’assurer « tous risques » afin d’être indemnisé en cas de vol.

Comment réagir en cas de vol de votre pot catalytique ?

La première étape consiste à déposer une plainte pour vol auprès des autorités dans les 48 h suivant l’incident. Ensuite, dans un délai de cinq jours ouvrés, vous devez déclarer le vol à votre assurance. Vous devrez fournir, à votre compagnie d’assurance, des photos de votre véhicule ainsi que le récépissé du dépôt de plainte. Si vous possédez des factures des éléments volés, n’oubliez pas de les ajouter à votre déclaration, car cela augmentera vos chances d’obtenir un remboursement. Après le passage d’un expert, les réparations pourront être engagées et vous serez indemnisés. Au-delà du vol en lui-même, la perte du pot catalytique entraîne l’immobilisation complète du véhicule, ce qui handicape fortement l’utilisateur évidemment. Avez-vous une assurance dédiée pour ce type de vol ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .