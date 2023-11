Un étudiant originaire du Lot a inventé une solution innovante contre le vol de pots catalytiques

Vous avez peut-être été victime d’un vol qui a touché près de 50 000 personnes en 2022 : celui de votre pot d’échappement catalytique ! En 2022, la police comme la gendarmerie ont constaté une hausse de près de 50 % des faits. Le phénomène fait aussi des ravages aux États-Unis, où 153 000 catalyseurs auraient été dérobés en 2022, selon le journal L’Argus. Un étrange trafic s’est installé en Europe avec ces pots catalytiques qui, pour les trafiquants, sont de véritables « mines d’or ». Pour tenter de lutter contre ces vols qui nous laissent pantois, un jeune étudiant de l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges (ENSIL), Joshua Sacchet, invente un dispositif ingénieux. Découverte.

Pourquoi les pots catalytiques sont-ils prisés des trafiquants ?

Avant de découvrir l’invention de Joshua Sacchet, il faut comprendre pourquoi le pot catalytique est l’objet d’une voiture le plus volé ces dernières années. Et ce n’est pas le pot en lui-même qui intéresse les voleurs, mais les composants qui se trouvent à l’intérieur. Ce qui suscite leur intérêt, ce sont en réalité de minuscules quantités de métaux rares contenus à l’intérieur du catalyseur. C’est le cas notamment du palladium, du platine et surtout du rhodium, dont la valeur est six fois supérieure à celle de l’or. C’est pourquoi les pots catalytiques peuvent atteindre un prix de vente de 500 €, voire plus, sur le marché clandestin. Pour information, le prix d’un gramme de platine est à 28 €, celui du palladium à 22 €. Quant au rhodium, il se vend sur les marchés, à environ 170 € le gramme au cours actuel. Un pot catalytique revendu au marché noir, c’est approximativement 500 € dans la poche du trafiquant !

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Malheureusement, l’inventeur a vécu l’expérience du vol de son pot catalytique. « J’ai été obligé de changer ma voiture, car elle ne passait pas en zone à faibles émissions mobilité (ZFE) et au même moment, mon oncle et un de mes professeurs se sont fait voler leurs catalyseurs », explique-t-il au journal Le Populaire. Alors que les candidatures pour la 10ᵉ édition régionale des Prix Pépite pour les étudiants-entrepreneurs s’ouvrait, il décide de se lancer dans la lutte contre ces vols très handicapants pour les voitures vandalisées.

Quelle est l’invention de Joshua Sacchet ?

Joshua a pris l’initiative de concevoir un système antivol qu’il jugeait manquant sur le marché. Après avoir examiné les offres existantes, il a constaté l’absence d’une solution satisfaisante pour protéger les véhicules. Sa proposition ? Un dispositif qui envoie un SMS d’alerte au propriétaire, lui permettant ainsi de photographier la plaque d’immatriculation des voleurs ou de les dissuader. Ce système de protection peut être activé ou désactivé lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en mouvement. Il est proposé en deux versions : une option économique avec une sirène et une option haut de gamme incluant un appel au propriétaire.

Cette innovation ingénieuse devrait susciter l’intérêt des professionnels de l’entretien et de la réparation automobile, mais également des compagnies d’assurance. Joshua Sacchet vise à intégrer un incubateur et à convaincre les fournisseurs de la fiabilité de son produit. En attendant, il a déjà remporté le prix régional Pépite, qui lui a valu une subvention de 2 000 € pour soutenir le développement de son invention. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .