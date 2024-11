Indispensable pour protéger sa moto contre le vol, je teste le tracker GPS Pro d’Invoxia

Il y a quelques semaines, j’ai reçu une proposition de la part de la marque Invoxia pour tester leur nouveau Tracker GPS Pro. Placé dans une valise, dans un véhicule ou dans le sac à dos d’un adolescent, il permet de savoir en temps réel où se trouve l’objet équipé. En tant que passionné de moto et habitant du Mâconnais, je me rends souvent à Lyon pour le travail et des sorties, laissant ainsi ma Honda 900 CBR (modèle 98/99) garée dans des endroits parfois peu sécurisés. Pour renforcer la sécurité de ma moto, j’ai décidé de tester le Tracker GPS Pro d’Invoxia, vendu au prix de 149 €, (1 an d’abonnement inclus). Je vous propose de découvrir cet objet étonnant, à travers quelques exemples concrets d’utilisation. Découverte.

Mes premières impressions et l’installation

J’ai peu à dire sur le design, c’est un tracker noir, doté d’une lanière pour pouvoir l’accrocher, rien de plus. En même temps, on ne lui demande pas d’être « beau », mais d’être efficace (une housse étanche est disponible en option). Cela dit, il est quand même sympa à regarder ! Passons à l’installation du Tracker GPS Pro qui a été d’une simplicité étonnante. La boîte contient le traceur lui-même, une carte SIM intégrée et les instructions d’installation. Dès le départ, l’aspect compact et discret de l’appareil est un véritable atout.

J’ai pu cacher le traceur dans ma moto sans que cela soit visible, évidemment, puisque l’idée était de pouvoir surveiller mon véhicule en toute discrétion. Une fois installé, j’ai téléchargé l’application Invoxia, qui permet de configurer les alertes et de choisir un abonnement réseau adapté. L’abonnement réseau n’est pas inclus dans le prix d’achat de 149 €, mais il est possible de choisir différentes formules (à partir de 7,95 € par mois). Pour ma part, je vais opter pour le forfait annuel, ce qui me revient moins cher à long terme. J’apprends que la couverture est internationale, mes voyages en Espagne ou en Italie seront donc également protégés, et c’est plutôt une bonne nouvelle.

Que promet Invoxia en matière d’alertes et de protection ?

L’une des principales promesses d’Invoxia est la précision de localisation via le réseau LTE-M, couplée à des technologies Wi-Fi et GPS. Je suis ainsi parti tester cette fonctionnalité en conditions réelles lors de mon trajet régulier de Mâcon à Lyon. L’application m’a permis de suivre ma moto en temps réel, avec une fréquence de mise à jour de la position toutes les 30 secondes. Pour le premier test grandeur nature, et lors de l’un de mes arrêts en périphérie de Lyon, j’ai pu vérifier en temps réel la localisation de ma moto et voir si elle restait stationnaire.

Ce premier test confirme donc la première promesse : efficacité maximale dans les zones très denses. Je peux aussi retracer mes anciens parcours grâce à l’historique conservé dans l’application en cas de besoin de savoir où je me trouvais et à quel moment. Cela pourrait notamment servir pour mes proches ou les secours, en cas d’accident, par exemple. La fonction historique, je l’utilise surtout lorsque je dois me rendre de nouveau à un endroit déjà visité.

Le test de l’alerte antivol

Pour réaliser ce test, j’avais prévu de demander à un ami de tenter de déplacer ma moto pour voir le résultat. J’ai reçu une alerte antivol sur mon smartphone en quelques secondes m’indiquant que ma moto avait été déplacée.

La fonction « zone d’alerte » pour sécuriser des lieux spécifiques

Je fais un petit point sur cette « zone d’alerte », car elle est plutôt très pratique. En effet, pour les moments où je laisse la moto dans des endroits réguliers comme le garage ou le parking au bureau, la fonction « zone d’alerte » d’Invoxia s’avère très commode. Dans l’application, j’ai défini des zones géographiques (garage, stationnement habituel près de mon lieu de travail) et activé des alertes pour être notifié dès que la moto entre ou sort de ces zones. Il est possible d’ajuster la sensibilité de l’alerte en fonction de mes habitudes de stationnement.

Le Tracker GPS Pro Invoxia, votre allié en cas de vol !

Avec mon abonnement, j’ai découvert l’option de « dossier de vol », une fonctionnalité qui fait que le Tracker GPS Pro va bien au-delà d’un simple traceur. Je vous explique pourquoi. En cas de vol réel, l’application peut générer un document officiel avec un QR code permettant à la police de localiser le traceur en temps réel. Je ne l’ai évidemment pas utilisée, mais je trouve que cette fonctionnalité est plutôt rassurante. Concrètement, imaginons que vous utilisez le Tracker GPS Pro dans votre valise contenant ordinateur, vêtement, etc. Il vous permettra, soit de la retrouver, soit d’obtenir le document officiel pour déclarer ce larcin.

Quid de l’autonomie du Tracker GPS Pro Invoxia ?

Un autre aspect important est l’autonomie du Tracker GPS Pro, annoncée à trois mois, ce qui est très satisfaisant. Dans mon utilisation quotidienne, je n’ai pas eu besoin de le recharger aussi souvent. De plus, lorsque je n’ai pas besoin du traceur (par exemple, lorsque ma moto est dans mon garage pendant l’hiver), l’option de mise en veille permet d’économiser de la batterie. Cela désactive toutes les localisations et les alertes, et il suffit de le réactiver lorsque je souhaite de nouveau l’utiliser. En complément, le radar de proximité s’est révélé pratique lorsque je cherchais mon traceur dans une zone restreinte.

Via l’application, un signal Bluetooth active une option chaud/froid pour m’aider à localiser la moto à courte distance. Un jour, j’ai testé cette fonctionnalité pour voir comment elle fonctionnait en rentrant chez moi. Lorsque je m’approchais de la moto, le signal devenait plus intense, rendant cette option idéale pour retrouver un bien perdu dans un parking bondé. Enfin, la personnalisation du traceur avec un nom et une photo permet de mieux identifier chaque traceur dans l’application, ce qui est idéal si l’on possède plusieurs appareils pour différents véhicules ou objets.

Mon verdict sur le Tracker GPS Pro d’Invoxia ?

Après plusieurs semaines d’utilisation, le Tracker GPS Pro d’Invoxia s’avère être un excellent investissement pour les utilisateurs de moto, particulièrement pour ceux qui laissent leur véhicule sans surveillance dans des zones potentiellement risquées. Grâce à la précision de la localisation, à la réactivité des alertes antivol et à l’autonomie impressionnante, je me sens plus serein quant à la sécurité de ma 900 CBR. Je ne l’ai pas testé sur un autre support comme une valise ou un sac à dos, mais nul doute qu’il se révèle tout aussi efficace que sur la moto. Pour tout motard ou utilisateur cherchant un moyen fiable de sécuriser son véhicule ou ses objets, je recommande le Tracker GPS Pro d’Invoxia sans hésiter. Le traceur est disponible sur Amazon à 149 € (abonnement d’un an inclus).

Les plus

Abordable

Précis

De nombreuses fonctionnalités

Les moins

Pas de formule sans abonnement

