Pourquoi choisir une assurance auto contre le vol ?

Lorsque l’on possède une voiture et le permis de conduire qui va avec, il est une obligation en France, comme dans le monde entier : être assuré. En matière d’assurances, certains critères doivent être étudiés afin de garantir au mieux les risques liés à la possession d’une voiture, d’une moto ou d’un scooter d’ailleurs. Tout véhicule motorisé se doit d’être assuré. Lorsque vous souscrivez un contrat, il vaut mieux se renseigner sur les assurances auto et vous assurer que toutes les garanties sont optimisées. N’est-ce pas là une bonne raison de souscrire une assurance contre le vol, quel que soit votre type de contrat (tiers, tiers +, tous risques) ?

Pourquoi choisir une assurance contre le vol ?

Tous les contrats d’assurance, et notamment les moins chers, ne couvrent pas contre le vol du véhicule. Souscrire une assurance contre le vol est donc fortement recommandé pour diverses raisons. La première étant, qu’en cas de vol, cette protection supplémentaire vous garantit une protection financière en couvrant les pertes financières liées au vol. Cela peut comprendre le remboursement ou le remplacement du véhicule volé, comme sa réparation s’il est retrouvé ou encore le montant des objets personnels dérobés avec le véhicule. Dans un second temps, il faut savoir que le contrat de base couvre les dommages causés à votre véhicule en cas d’accident, mais pas toujours le vol.

En souscrivant une assurance contre le vol, vous complétez votre couverture automobile et vous vous assurez d’être protégé contre tous les risques potentiels, y compris le vol. Enfin, si votre véhicule est de grande valeur ou s’il fait partie des plus volés, l’assurance contre le vol se révèle alors indispensable. Attention, il est également fort possible que le tarif de votre contrat soit majoré en fonction des risques de vol du véhicule que vous souhaitez assurer. Notez que les conditions de couverture et les options disponibles peuvent varier d’une compagnie d’assurance à une autre. Il est donc conseillé de se renseigner sur les assurances auto et de lire attentivement les conditions générales de votre police d’assurance pour comprendre les détails spécifiques de votre couverture contre le vol.

Quels sont les régions ou les départements, les plus propices aux vols de voiture ?

Nous ne sommes pas tous égaux devant les vols de voiture ! Vous prenez beaucoup plus de risques, si vous habitez un département très peuplé comme le Val-d’Oise ou les Bouches-du-Rhône, que si vous habitez le Cantal ou la Manche. De plus, vous découvrirez ci-dessous les voitures les plus volées et il est évident que les malfrats choisissent en priorité ces voitures. La raison ? Elles sont les plus vendues, donc les plus faciles à revendre, c’est d’une logique implacable ! Plus précisément, les départements ayant enregistré le plus de vols de voitures sont les Bouches-du-Rhône, le Val-d’Oise et la Seine-Saint-Denis. Quant aux départements où l’on déplore le moins de vols, il s’agit du Cantal, de la Creuse, de la Manche, du Loir-et-Cher, de la Nièvre, des Hautes-Alpes, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine. Cependant, dans ces derniers départements, une hausse de 37 % a, malgré tout, été constatée.

Quelles sont les voitures les plus volées en France, en 2022 ?

Selon les données sur le nombre de vols pour 10 000 voitures assurées, le Toyota RAV4 « 5 » occupe la première place avec 240 vols, ce qui en fait la voiture la plus volée. En seconde position, on retrouve la Lexus NX avec 83 vols, suivie de près par l’Audi A3 « 3 » avec 47 vols. La Lexus UX se classe à la quatrième place avec 45 vols, tandis que la Renault Megane 4 arrive en cinquième position avec 38 vols. L’Alfa Romeo Giulietta occupe la sixième place avec 37 vols, suivi par le Land Rover Range Rover 4 avec 34 vols. Le Land Rover Range Rover Sport 2 est à la huitième place avec 31 vols, tandis que le Toyota C-HR et le Peugeot 3008 « 2 » se partagent la neuvième place avec 29 vols chacun. Ces données mettent en évidence les modèles de voitures qui sont les plus prisés par les voleurs et soulignent l’importance de prendre des mesures de sécurité adéquates pour protéger son véhicule. (Source : Autoplus). Vous aurez compris que si votre véhicule fait partie de cette liste, il vaut mieux, si ce n’est pas déjà le cas, appeler immédiatement votre assureur pour modifier les conditions de votre contrat et vous assurer contre le vol !