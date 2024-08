Pourquoi les conducteurs doivent se préparer à payer plus cher pour leur assurance auto ?

Si vous possédez une voiture, et que vous respectez la loi, cette dernière est donc assurée ! Je vous rappelle que l’assurance automobile est obligatoire depuis la loi du 27 février 1958 et qu’elle l’est pour tout véhicule (moto, voiture, scooter, etc.). En revanche, seule l’assurance dite « au tiers » est obligatoire, les contrats « tous risques » sont laissés à l’appréciation des assurés. En cas d’accidents matériels, de vols, d’incendie, ou de catastrophe naturelle, un contrat garantit les réparations de votre véhicule. Mais, il garantit aussi l’indemnisation des victimes éventuelles, en cas d’accident, ainsi que les réparations du véhicule adverse. Sans assurance, vous vous exposez à d’énormes risques financiers, et cela pourrait même vous conduire derrière les barreaux ! Mais, comment choisir l’assurance auto adéquate ? Je vais tout vous expliquer.

La mauvaise nouvelle du jour : les prix vont augmenter !

Avant de vous expliquer comment choisir votre assurance, sachez que votre assurance voiture devrait augmenter cette année. Cette augmentation serait apparemment liée à l’inflation que nous connaissons depuis quelques mois. En effet, les prix augmentent partout, y compris sur les véhicules eux-mêmes que sur celui des pièces détachées, de la main d’œuvre, etc. Et, à l’évidence, la facture pour les assureurs est aussi plus salée. Sans aucune surprise, les hausses de prix du domaine de l’automobile devraient se répercuter sur les primes payées par les assurés.

Assurance au tiers obligatoire : pour qui et pour quelles couvertures ?

Le contrat d’assurance auto dit « au tiers obligatoire » est le moins onéreux des contrats. Il s’adresse plus particulièrement aux assurés qui disposent de véhicules anciens, dont la valeur à dire d’expert est faible. En d’autres termes, si votre voiture n’est plus cotée à l’argus ou que vous roulez dans une vieille voiture, l’assurance au tiers obligatoire est plutôt conseillée. Néanmoins, même pour cette voiture sans valeur, vous êtes en droit de vous assurer sur un contrat « tous risques ». Un contrat au tiers offre moins de garanties qu’un contrat supérieur, et c’est logique, le coût pouvant être dérisoire… Je me souviens que je payais 12 € par mois pour une vieille Fiat Uno, avec 50 % de bonus ! En termes de garanties, vous êtes donc assurés pour les dégâts que vous causez au véhicule adverse. C’est aussi le cas si vous blessez un piéton, un cycliste ou toute autre personne sinistrée.

En revanche, cette assurance, ne couvre généralement pas les dommages que vous provoquez sur votre voiture, sauf option spéciale souscrite. Ceci s’appelle la responsabilité civile auto, mais ne couvre pas non plus, le vol, l’incendie, le bris de glace, les vols dans le véhicule, l’assistance en cas de panne, etc. Toutes ces prises en charge sont néanmoins possibles, en ajoutant des options qui relèveront le prix du contrat. Normalement, même au tiers, votre contrat doit comprendre la « garantie du conducteur », non obligatoire, mais précieuse en cas d’accident corporel sur votre propre personne. La plupart des assurances l’incluent désormais dans leur contrat et c’est une excellente idée !

Le contrat tous risques, pour rouler serein en toutes circonstances

Le contrat tous risques, comme son nom l’indique, procure la plupart des garanties possibles, mais reste évidemment plus cher à l’année. Si votre véhicule est neuf, ou qu’il est encore correctement coté à l’argus, l’assurance tous risques reste la meilleure option. Contrairement aux formules au tiers, cette assurance inclut non seulement la responsabilité civile obligatoire, mais également la prise en charge des dégâts subis par votre véhicule, que vous soyez responsable ou non de l’accident. Cela comprend les dommages causés par les intempéries, les incendies, les vols, ou encore les actes de vandalisme. De plus, en cas de sinistre, vous bénéficiez d’une indemnisation rapide et complète, ce qui vous permet de rouler en toute sérénité. Un autre avantage majeur est l’assistance 24 h/24, souvent incluse, qui vous aide en cas de panne ou d’accident, même loin de chez vous.

Une dernière chose à vérifier : le montant des franchises

La franchise est la somme que l’assurance ne prend pas en charge, et qui reste donc, à vos frais, en cas de sinistre. Si la plupart des assurances n’appliquent pas de franchise en cas d’accident, ce n’est pas le cas pour les autres sinistres. Par exemple, en cas de bris de glace, une franchise peut varier du simple au double, et parfois même être aussi chère que le montant des réparations lui-même. C’est aussi le cas des actes de vandalisme qui peuvent imposer une franchise importante. Quoi qu’il en soit, avant de signer un contrat d’assurance, vérifiez que vous disposez bien des garanties indispensables, qui seraient, à mon avis : le bris de glace, la garantie conducteur, et l’assistance panne 0 km… Les autres, comme le prêt d’un véhicule en cas de réparation, ou le remboursement des objets volés, sont importantes aussi, mais pas réellement essentiels, car elles ne concernent pas la sécurité du conducteur, ou l’intégrité du véhicule.