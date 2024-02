Comment protéger ses panneaux solaires contre le vol ?

Face à la flambée des prix de l’électricité, de plus en plus de foyers installent des panneaux solaires photovoltaïques. Selon les chiffres diffusés par Enedis, plus de 39 000 installations ont eu lieu au premier semestre 2022 et plus de 89 000 au premier semestre 2023, en France. Cela démontre à quel point le photovoltaïque suscite l’intérêt des Français. Malheureusement, les personnes mal intentionnées s’intéressent également à ce type d’installation en raison de son coût assez élevé. En effet, des vols de panneaux solaires ont été observés dans plusieurs régions du pays. Heureusement, des solutions existent comme l’installation d’un système antivol.

Vol de panneaux solaires, les cas les plus fréquents

Le vol de panneaux solaires n’est plus un cas isolé dans l’Hexagone. Ce sont surtout les panneaux solaires portables et ceux au sol qui sont les plus concernés, ainsi que les grandes installations photovoltaïques utilisées par les entreprises. Si les voleurs s’intéressent aux modèles portables, c’est parce qu’ils sont généralement installés sur le toit d’un camping-car et leurs propriétaires les fixent souvent avec de simples vis, des tendeurs ou tout simplement de la corde. Les modèles au sol, quant à eux, sont plus facilement accessibles que ceux installés sur les toits et peuvent donc être subtilisés plus aisément. Pour les grandes installations photovoltaïques, placées entre autres sur les toits de hangars ou de sociétés, elles attirent les voleurs en raison de la quantité importante de panneaux qu’ils peuvent dérober en une seule nuit. En effet, ils sont plus nombreux et par conséquent, plus rentables pour eux.

Utiliser des systèmes antivols

Si vous disposez de panneaux solaires ou si vous prévoyez d’en installer, sachez que plusieurs moyens vous permettent de limiter les risques de vol. Il existe en France des centres de télésurveillance et des entreprises qui proposent des systèmes antivols pour les installations photovoltaïques, comme par exemple Naria Security. Cette société propose un système d’alarme un peu particulier qui signale aux propriétaires toute tentative de vol : un câble en fibre optique polymère et une carte électronique d’analyse.

Vous trouverez également sur le marché des écrous anti-vols M10 (proposé par l’entreprise Ecolodis Solaire) ainsi qu’une clé spéciale dédiée, ou tout simplement des vis ou fixations sécurisées que l’on ne peut pas dévisser avec un tournevis standard. Bref, plusieurs solutions existent actuellement pour protéger les installations photovoltaïques.

Bien clôturer sa propriété

Mis à part l’installation d’un système antivol, il est fortement recommandé de bien clôturer votre propriété. À noter que la simple présence d’une clôture de sécurité peut considérablement réduire les risques d’intrusion. De plus, cela vous permettra de délimiter votre propriété et de vous mettre à l’abri des regards indiscrets. Rendre votre propriété difficilement accessible vous aidera à dissuader les voleurs. Par ailleurs, évitez de laisser traîner une échelle ou tout objet leur permettant de monter facilement sur votre toit.

Si, malgré toutes les précautions prises, vos panneaux solaires ont été volés, prévenez immédiatement les autorités locales, ainsi que votre assureur si vous avez souscrit une assurance spécifique, dédiée aux installations solaires. Que pensez-vous de ces dispositifs antivols pour les panneaux solaires ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .