Ce lot de 2 panneaux solaires portables est littéralement bradé dans cette boutique de bricolage

Les vacances approchent et cette année, vous opterez peut-être pour le tour de France en camping-car, un séjour en bateau ou un camping simple et ressourçant. Si vous ne disposez pas d’électricité sur votre emplacement ou si vous avez envie de faire des économies, Leroy Merlin propose, en ce moment, un petit kit de panneaux solaires 100 W qui pourrait vous rendre service. Il se branche sur la batterie de votre véhicule et vous permet donc de prolonger votre autonomie. Un bon plan qui, comme tous les bons plans, ne sera à priori pas éternel. Découvrez le kit de panneaux solaires portables, chargeur de batterie, Trickleavan, pour ne plus jamais être à court d’autonomie. C’est parti !

Présentation du kit de panneau solaire portable chargeur de batterie 100 W 105 × 54 cm Trickleavan

Le kit de panneaux solaires portables pour charger votre batterie Trickleavan dispose d’une puissance de 100 W. Ce qui fait de ce dispositif le choix idéal pour celles et ceux qui ont choisi le camping hors réseau ou sur l’eau, pourquoi pas ? Le panneau dispose d’une puissance de 100 W et d’une tension de 12 V, ce qui correspond à la tension de la plupart des batteries de véhicules à moteur. Il se branche directement à la batterie de votre voiture, de votre bateau ou camping-car. Le kit de panneau solaire portable chargeur de batterie 100 W 105 × 54 cm Trickleavan est actuellement au prix de 179,99 €* au lieu de 269,99 € chez Leroy Merlin (exclusivité Internet).

Pourquoi recharger une batterie, en camping, avec des panneaux solaires ?

Vous l’aurez compris, ce panneau solaire décrit n’est pas un panneau solaire sur lequel vous pourrez brancher vos appareils. Il s’adresse à ceux qui utilisent un système off-grid ou de camping. C’est-à-dire à ceux qui utilisent la batterie du véhicule, soit une batterie de 12 V pour alimenter le système du camping-car, du bateau ou de tout autre véhicule. Lorsque l’on utilise l’électricité hors réseau, on appelle cela le système off-grid. Ce système utilise donc la puissance d’une batterie pour alimenter le réseau du véhicule. À l’évidence, le panneau solaire s’impose alors comme le meilleur moyen de recharger sa batterie et offre une solution écologique et économique aux utilisateurs. En installant des panneaux solaires à l’endroit le plus ensoleillé, ils vont convertir l’énergie solaire en électricité, que vous pourrez ainsi stocker dans votre batterie.

Pourquoi et comment choisir un panneau solaire pour recharger une batterie 12 V 100 Ah ?

Lorsque vous choisissez un panneau solaire pour recharger votre batterie de 12 V, il faut avant tout considérer la puissance de votre panneau solaire. De manière générale, un watt de puissance produit entre 0,07 et 0,17 ampère de courant de charge. Ces données sont à titre indicatif et dépendent du taux d’ensoleillement du lieu où se trouve le panneau solaire. Si l’on se réfère à ces calculs, un panneau solaire de 100 à 200 W vous permettra donc de recharger une batterie de 12 V et de 100 Ah. Avant de vous lancer dans l’achat d’un panneau solaire pour camping-car, vérifiez bien les dimensions de ce dernier, il serait dommage de ne pas pouvoir le transporter à cause de sa taille. Le meilleur moyen d’éviter les déconvenues serait peut-être d’opter pour un panneau solaire pliable ?