Meaplant, un système hydroponique pour cultiver des légumes n’importe où avec 90 % d’eau en moins

La France métropolitaine dispose d’une surface totale de 55 millions d’hectares. Sur ces 55 millions d’hectares, 28 millions sont occupés par des terres agricoles, selon le ministère de l’Agriculture. Avec l’augmentation de la population mondiale et le besoin de construire qui en découle, la SAU (Surface Agricole Utile) se trouve de plus en plus réduite. Il en est également ainsi lors d’installations de fermes solaires, ou de parcs éoliens. Pour continuer à nourrir les êtres vivants, il va donc falloir réinventer l’agriculture, et trouver une alternative à la culture traditionnelle, à plat. Deux inventeurs italiens ont peut-être déniché la solution avec Meaplant, une technique de culture hors sol qui permet de cultiver partout : sur les murs et sur les toits. Je vous présente cette invention géniale, elle vaut le détour.

Une invention biomimétique

Cette invention est celle d’un couple de docteurs, le Dr Catherine Allera, biologiste, et son mari, le Dr Enrico Masella, ingénieur, originaires de Sanremo. Meaplant est un système très innovant qui peut être utilisé par les particuliers, pour un potager, même sur un balcon, ou par des collectivités pour créer des îlots de verdure en ville. Dans une autre perspective, il pourrait permettre de lutter contre la faim dans le monde, en créant des espaces nourriciers sans besoin d’espace au sol. La force de ce système étant également de pouvoir être utilisé par tous, sans aucune compétence particulière. De plus, Meaplant permet une production bien supérieure, de qualité et durable par rapport aux cultures traditionnelles. Les chercheurs se sont inspirés des gouttelettes de rosée sur une toile d’araignée, ou de la capacité des cactus à capturer l’eau. On appelle cela le biomimétisme : s’inspirer de la nature pour répondre à des besoins humains !

Toit, mur, balcon, pour cultiver de partout !

Meaplant innove grâce à un ingénieux système de fils spéciaux en remplacement de la terre ou d’autres substrats traditionnels. Ces fils spéciaux permettent la formation de gouttelettes d’eau et de sels minéraux, alimentées par un système d’irrigation intégré. Grâce à ce procédé innovant, les racines des plantes peuvent aisément absorber l’eau et les nutriments directement à partir de ces gouttelettes, évitant ainsi l’accumulation d’excès de sels minéraux. Pour cultiver avec Meaplant, il suffit de remplir un réservoir d’eau et de sels minéraux, puis de régler une minuterie pour l’arrosage. Aucune expertise spécifique n’est requise et peu importe leur emplacement ou leur niveau de compétence en jardinage.

Une économies de 90 % d’eau

Bien entendu, le premier bénéfice serait de permettre de cultiver autrement, hors sol, et donc d’étendre la production agricole. Rappelons que les terres agricoles disparaissent progressivement, alors que le besoin en nourriture, lui, augmente en même temps que l’accroissement de la population mondiale. Mais, ce n’est pas tout, Meaplant promet aussi des économies de 90 % d’eau, une autre ressource qui s’épuise ! Enfin, le système est peu couteux, facile à installer et permet la culture de toutes sortes de fruits ou de légumes.

Une invention primée et récompensée

Nous devrions entendre parler de Meaplant dans les années à venir. L’invention des deux Italiens a déjà reçu la médaille d’or du Salon International des Inventions à Genève. Ils ont aussi reçu le prix spécial des meilleures inventions de l’édition 2024. Par ailleurs, le président de la Fédération française des inventeurs (FFI), Gérard Roquillon, a décerné la médaille d’or du Grand Prix International Eiffel EFI pour Meaplant, qui révolutionne la culture hors-sol.

Ces récompenses sont aussi la preuve qu’un besoin existe dans ce domaine, et qu’il faut apprendre à cultiver autrement, non ? En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur le site officiel : meaplant.com. Cette invention, pourrait-elle, selon vous, révolutionner l’agriculture traditionnelle ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .