Le potager hors sol ou « potager surélevé », une invention pour cultiver plus facilement ses légumes

Depuis les différentes crises sanitaires que nous avons connues ces dernièresannées, les particuliers aspirent de plus en plus à posséder un potager. Manger des légumes frais, les regarder pousser et les récolter dans son jardin, un rêve pour beaucoup. Cependant, posséder un potager, c’est aussi travailler la terre, se baisser, désherber, etc. Cela demande de la rigueur et quelques efforts physiques avant de déguster la récompense du labeur. Pour éviter quelques efforts, mais profiter malgré tout de bons légumes frais, il existe une alternative au potager classique : le potager hors sol. On l’appelle aussi « carré potager » ou « potager surélevé », et il est peut-être LA solution pour avoir un potager facilement. Découverte.

Un potager surélevé, qu’est-ce que c’est ?

Un potager hors sol ou surélevé est un potager que l’on cultive en hauteur. Il est possible d’acheter des structures à monter, ou de le fabriquer soi-même avec des palettes de bois, par exemple. L’idée étant de fabriquer une caisse de bois ou de métal, de lui ajouter des pieds, et de le remplir de terre végétale ou de terreau pour accueillir vos plantations.

Quels sont tous les avantages d’un jardin hors sol ?

Le potager hors sol présente quelques avantages, surtout si vous vivez dans une zone, où le sol n’est pas des plus fertiles. Entretenir un potager sur un sol pauvre peut se révéler très couteux, en terre végétale, terreau, engrais, arrosage, etc. Le potager hors sol offre également un peu de repos à votre dos. En effet, en cultivant vos légumes à hauteur de taille, l’entretien, la cueillette ou encore le désherbage sont plus faciles à réaliser. C’est aussi une formidable solution si vous possédez des animaux de compagnie. À moins de clôturer entièrement votre potager, il est difficile d’empêcher les chiens de marcher sur vos platebandes et d’y faire leurs besoins. En surélevant vos cultures, vous rendez vos plantations inaccessibles à ces petits amours qui prennent votre jardin pour un parc d’attraction !

Quels sont les inconvénients d’un jardin hors sol ?

Le jardin hors sol possède des avantages, mais également des inconvénients. Tout d’abord, ce type de jardin coûte plus cher à l’installation si vous ne le fabriquez pas vous-même. Vous devrez acheter la structure, mais également la terre pour la remplir, puis des tuteurs, treillis et engrais pour vos plantes. Bien entendu, si vous possédez un compost, la question de l’engrais ne se posera plus ! Un jardin hors sol demande aussi un peu plus d’arrosages et de fertilisations, car les racines ne sont pas en contact direct avec le sol naturel. Si vous récupérez l’eau de pluie, la question de l’arrosage ne se pose pas non plus ! Enfin, les plantes dans un jardin hors sol peuvent avoir des problèmes de drainage si les contenants ne sont pas conçus pour cela ou si le terreau est compacté. Cela peut causer des problèmes de pourriture des racines et de développement de moisissures.

Où acheter des carrés potagers ?

De nombreux tutoriels existent pour fabriquer votre carré potager, comme celle publiée sur HB tv, qui promet un jardin hors sol pour moins de 10 € ! Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un bricoleur, ou que votre patience à des limites, voici quelques liens pour acheter vos structures qu’il vous suffira d’assembler :