Les dernières giboulées de mars, qui tombent en avril cette année, auront probablement arrosé vos pelouses. Cependant, ces giboulées ne sont que passagères et vous devrez probablement bientôt relancer vos arrosages automatiques, pour une pelouse bien verte. Si votre département n’est pas en « restriction d’eau », vous pourrez donc arroser votre pelouse. Les systèmes d’arrosages automatiques classiques inondent vos pelouses, à heures programmées, et ce, même si la pelouse n’en a pas réellement besoin ! L’entreprise californienne Irrigreen entend lutter contre ce gaspillage monumental d’eau en inventant un système d’arrosage innovant. Selon l’entreprise, Irrigreen serait capable d’arroser la pelouse sans gâcher d’eau ! Comment ça marche ? Pourquoi est-ce très intéressant ? On vous explique tout !

Irrigreen, c’est qui ?

Irrigreen est une entreprise américaine qui fabrique des systèmes d’irrigation intelligents pour les pelouses et les jardins. Leurs produits utilisent une technologie de pulvérisation brevetée qui distribue l’eau uniformément sur la pelouse ou le jardin grâce à des buses rotatives contrôlées par ordinateur. Le système d’irrigation Irrigreen utilise une approche de pulvérisation à la demande, ce qui signifie que l’eau est appliquée seulement là où elle est nécessaire et quand elle est nécessaire. Il utilise également une technologie de capteurs pour détecter l’humidité du sol, la pluie et d’autres facteurs environnementaux, ajustant ainsi automatiquement le débit d’eau en temps réel. Ce système intelligent permet évidemment d’économiser l’eau, et par ailleurs de réduire les coûts liés à l’arrosage. De plus, irriguer à bon escient, préserve la santé de la pelouse et du jardin en général.

Comment ça marche ?

Irrigreen se dote de l’intelligence artificielle pour activer un système d’irrigation révolutionnaire entièrement numérique qui fait pousser la pelouse de vos rêves, avec seulement la moitié de l’eau. Le système Irrigreen fournit de l’eau là où la pelouse en a besoin, en fonction des données météorologiques récoltées par son application. En d’autres termes, s’il a suffisamment plu, l’arrosage automatique ne se déclenchera pas. Tandis que si la pelouse est sèche uniquement à certains endroits, Irrigreen ira arroser là où le besoin est réel. Selon l’entreprise, le système inventé permet de réduire de moitié la quantité d’eau nécessaire à l’arrosage de la pelouse. Concrètement, une application sur le Smartphone enregistre précisément la configuration du jardin, un peu à la manière d’un robot tondeuse.

Ainsi, si votre jardin dispose d’allées, elles ne seront pas arrosées par exemple. Le dispositif peut aussi contourner un bassin, une balançoire ou une terrasse au centre du jardin. Chaque tête d’arrosage qui compose le système peut tourner à 360° et est configurée de manière unique. Cela signifie que vous pouvez augmenter le débit d’eau sur une zone qui demande plus d’arrosages, et le diminuer sur des zones avec des vivaces ou des plantes moins gourmandes en eau. L’application tient également compte des conditions météorologiques, du type de sol et des plantes qui ornent votre jardin.

Pourquoi cette invention est essentielle ?

Aux États-Unis, les pelouses sont nombreuses et nécessitent, toutes, un entretien « au cordeau », ainsi qu’un arrosage régulier. Nous avons tous en mémoire ces immenses villas entourées d’hectares de pelouses bien vertes. La consommation des Américains en eau pour l’arrosage s’élève à 30 milliards de litres par jour ! On comprend aisément pourquoi il est important de réduire cette consommation pharaonique ! Une famille américaine utilise environ 1200 l d’eau par jour et 30 % de ce volume est consacré à l’arrosage de la pelouse. De plus, certains États, comme la Californie, sont touchés par de fortes sécheresses, restreignant radicalement l’usage de l’eau, et notamment l’arrosage des pelouses. En savoir plus sur ce système révolutionnaire ? Rendez-vous sur le site Irrigreen.com.