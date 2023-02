Clean Path Winder : l’invention d’un robot capable de détecter les fuites dans les canalisations

Depuis quelques mois, nos efforts sont concentrés sur les économies d’énergie. Devant les augmentations des coûts de l’électricité et du gaz, nous n’avons d’autre choix que de tenter d’empêcher l’hémorragie. Mais il est une autre ressource qui va augmenter, même si nous en parlons moins. Depuis le 1ᵉʳ janvier dernier, l’eau potable subit également une augmentation dans de nombreuses communes. Ce surcoût découle des augmentations des énergies, puisqu’il faut utiliser de l’électricité pour la traiter et acheter des produits comme des charbons actifs ou soude pour l’assainir, comme l’explique l’article paru dans Ouest-France. Une fuite d’eau, même minime, ce sont des dizaines d’euros perdus, mais également un gaspillage monumental. Nos réseaux souterrains vieillissent et les fuites se multiplient. Pour tenter de dénicher ces fuites, une start-up corse invente le Clean Water Pathfinder. Il s’agit d’un petit robot qui, en immersion, va pouvoir détecter les fuites dans les canalisations. Découverte.

Clean Water Pathfinder, qu’est-ce que c’est ?

Clean Water Pathfinder est un petit robot qui se présente sous la forme d’une chenille mécanique de moins d’un mètre de long. Le robot va se déplacer tel un reptile à l’intérieur des canalisations, puis indiquer aux gestionnaires de réseaux, la moindre fuite détectée. Le petit robot inventé par la start-up Acwa Robotics a été présenté au dernier CES de Las Vegas, d’où il revient avec trois prix. Des récompenses qui soulignent l’importance de détecter les fuites dans les réseaux souterrains. L’idée du Clean Water Pathfinder serait née dans un garage, selon Jean-François Guiderdoni, cofondateur de la start-up. À la demande de la régie Acqua publica qui assure la distribution de l’eau potable dans l’agglomération de Bastia, la start-up a conçu ce petit robot pour inspecter les canalisations souvent sujettes à des fuites « cachées ».

À quoi sert ce robot détecteur de fuites ?

Comme nous vous l’avons dit, le Clean Path Winder permet de détecter les fuites, mais il permet également de réaliser des plans souterrains des canalisations d’eau. Les réseaux, en Corse comme dans toute la France, datent de plus de 100 ans pour certains et les cartographies ne sont pas toujours précises. Lors d’un chantier de construction, il est très fréquent que des canalisations soient percées par une foreuse, par exemple, faute de plans précis. Ce robot devient donc un atout pour détecter les fuites au centimètre près, soit prévoir des interventions précises. Le renouvellement des réseaux d’eau coûte très cher (un million d’euros par kilomètre), alors savoir exactement où se trouve le problème réduit évidemment les coûts de ces opérations de maintenance.

Le gaspillage de l’eau, un fléau mondial !

Dans une enquête publiée en 2014, le magazine 60 millions de consommateurs explique que 1 300 milliards de mètres-cube d’eau sont perdus en France chaque année. Des mètres cubes d’eau payés par les consommateurs, mais qui n’arrivent jamais aux robinets. Une opération invisible sur la facture de chaque abonné, mais qui finalement représente un surcoût puisqu’il faut bien qu’une personne paie cette eau perdue. Dans le monde, ce sont 120 milliards de mètres cubes d’eau potable perdus dans les réseaux, chaque année.

Ces pertes sont dues à la vétusté des réseaux, aux mouvements naturels des sols, à la corrosion sur de vieux réseaux métalliques ou encore à des défauts de conception (joints). Le petit robot corse, équipé de capteurs et d’éclairage automatique, sera donc une aide précieuse pour résorber ces milliers de fuites des réseaux d’eau. Il est capable de détecter les fuites, de reconnaître les matériaux, de localiser les zones d’usure qui deviendront immédiatement une fuite, etc. Et avec lui, il n’est pas nécessaire de couper la distribution d’eau, puisqu’il travaille en immersion. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Acwa.robotics.com.