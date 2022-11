Cet appareil qui détecte les fuites d’eau est classé dans le top des 200 plus grandes inventions de 2022

Lorsque l’on imagine une maison intelligente, où la domotique règne en maîtresse, c’est souvent aux ampoules, volets et ouvertures électriques que l’on pense. Mais, la domotique ne se limite pas au réseau électrique d’une maison ! Les objets connectés à un système domotique sont sensés vous faire économiser sur vos factures d’énergie, mais qu’en est-il de votre facture d’eau ? Pourquoi la domotique ne pourrait-elle pas être capable de détecter une fuite, ou un robinet laissé ouvert au jardin ? Avec le nouveau contrôleur d’eau intelligent de Kohler qui existe en version DIY et pro, vous allez pouvoir économiser de l’eau, mais également un peu d’argent en cas de fuite. Découverte !

Quel est ce système innovant ?

Avant de vous le présenter, vous devez savoir que le « H2Wise+ » de Kohler nécessitera une installation sur la conduite d’eau principale de votre maison. La solution proposée par Kohler est un nouveau détecteur d’eau intelligent qui pourrait permettre de faire de réelles économies d’eau et un geste pour la planète. Si le H2Wise+ nécessite l’intervention d’un professionnel, il existe aussi la version H2Wide que l’on peut installer soi-même.

Comment installer la version DIY ?

La version H2Wide coûte environ 400 dollars (400 euros environ) et se destine uniquement à un usage en intérieur. Elle se place sur l’arrivée d’eau principale de votre habitation. Il suffit de le connecter aux tuyaux d’eau chaude et d’eau froide, puis d’installer le petit module en dessous. Il faut également disposer d’une prise électrique 110/220 V pour qu’il fonctionne. Concrètement, le boitier va effectuer, à intervalles réguliers, un contrôle de votre installation, et vous avertir directement via l’application, si une fuite venait à se présenter. Dans les régions où le gel est l’ennemi des tuyaux d’eau, il avertit par ailleurs lorsque la pression d’eau devient trop forte.

Et la version Pro, quelle différence ?

La version H2Wise+ est un peu plus complexe à installer, mais offre les mêmes fonctionnalités que la version à installer soi-même. Elle coûte un peu plus cher, 812 € sur Amazon et s’installe sur la vanne d’eau principale de votre maison, ce qui va vous permettre de couper l’eau en cas de détection d’une fuite. Le H2Wise+ peut s’adapter à divers raccords, et nécessite une alimentation électrique de 110/220 V dans un rayon de 15 pieds autour de l’endroit où il est installé. Kohler recommande aussi de le brancher dans une prise GFCI, conçue pour se déclencher automatiquement en cas de défaut. Ces prises font office de disjoncteur et se coupent donc automatiquement dès que le courant électrique sortant est différent du courant entrant. Elles s’installent en extérieur ou dans les salles de bain.

Des appareils connectés

Les deux versions, H2Wise et le H2Wise+ se connectent toutes les deux via l’application Kohler Konnect et répondent aux commandes vocales via Amazon Alexa et à Google Assistant. Vous allez ainsi pouvoir suivre votre consommation, et demander à Alexa la quantité d’eau consommée par jour, ou par mois. Les fuites d’eau peuvent coûter très cher, car elles sont souvent indétectables à l’œil nu. Depuis quelques années, certains fournisseurs d’eau ont connecté les compteurs, ce qui est une fonction très pratique si l’on coche l’Alerte fuite, et cela fonctionne: nous l’avons testé à nos dépens !