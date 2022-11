Potamoi : Il invente un dispositif innovant pour économiser jusqu’à 10 000 litres d’eau par personne et par an

Vous n’avez peut-être pas encore entendu parler du Potamoi mais cela pourrait bien changer en 2023… Ce petit appareil inventé par Sarah et Christian Lozano, vous propose de faire des économies d’eau dans la salle de bains et surtout dans la douche ! Le Smart Green Shower qui avait gagné une médaille d’argent au concours Lépine 2021, s’appelle désormais le « Potamoi » et depuis sa création, ses inventeurs l’ont perfectionné, amélioré et s’apprêtent désormais à lancer sa fabrication. Mais, que fait exactement ce petit appareil dans votre salle de bains ? On va tout vous expliquer évidemment !

D’où leur est venue cette idée ?

Christian Lozano explique que son invention est un dispositif de contrôle de la consommation de l’eau, et donc un système pour économiser de l’énergie sur le chauffage de l’eau. L’idée lui est venue, grâce ou à cause de son fils qui, comme la plupart des adolescents, restait plus de 20 minutes sous la douche… L’inventeur s’est rendu compte que ses amis vivaient le même calvaire de l’eau perdue avec leurs enfants ! Il s’est alors dit qu’un petit appareil qui pourrait contrôler la consommation d’eau serait bien utile à tous… Il faut savoir que dans un foyer, 93 % de l’eau utilisée se destine à l’hygiène et au ménage. Parmi ces 93 %, 39 % sont consacrés uniquement aux douches et bains.

Comment fonctionne le Smart Green Shower ?

Le dispositif se présente sous la forme d’une vanne qui s’installe sur le tuyau qui relie le pommeau de douche au robinet. La vanne est ensuite connectée à un boitier qui va couper l’eau (oui carrément) dès que le volume d’eau autorisé est atteint… Normalement, une douche doit durer 4 à 5 minutes et consommer de 60 à 80 litres d’eau. Pour Christian Lozano, si chaque utilisateur consommait 30 litres d’eau en moins par douche, nous économiserions chaque année, et par personne, environ 10 000 litres d’eau, soit environ 100 € par an si vous disposez d’un chauffe-eau électrique.

La version améliorée pour bientôt

Après avoir remporté la médaille d’argent du concours Lépine, Sarah et Christian ont amélioré le Potamoi. Ils ont, par exemple, réglé le boitier sur une température minimale, afin que les 4 litres qui sortent froids à l’allumage du robinet ne soient pas comptabilisés dans le volume d’eau total… Pour rappel, ces 4 litres d’eau « perdus » peuvent servir à remplir la gamelle du chien, arroser vos plantes, ou tirer une chasse d’eau… Il ne leur reste plus qu’à l’adapter à ceux qui se douchent exclusivement à l’eau froide pour que le Potamoi soit utile à tous ! D’autres améliorations techniques sont également en cours, comme une mini turbine au lieu d’une batterie rechargeable, ce qui donnerait plus d’autonomie au boitier. Les préventes devraient être lancées très bientôt. Quant au nom qu’ils ont choisi, et pour lequel ils ont immédiatement déposé un brevet à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, il leur est venu en regardant des divinités, et ils sont tombés sur Potamoi, le dieu grec des fleuves. En voilà une idée lumineuse pour économiser l’eau, même s’il faudra la jouer serrée pour ne pas se retrouver dans l’impossibilité de se rincer… Un test parfait pour les ados qui prennent la douche pour un sauna !