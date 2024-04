Faut-il débrancher sa box internet la nuit pour économiser de l’électricité ? (indice : non)

Dans les années 80-90, nous possédions déjà certains appareils encore très utilisés aujourd’hui, mais ils étaient beaucoup moins pratiques ! Souvenez-vous de la vieille télévision qui trônait dans le salon. À cette époque, les LCD, 4K et autres dalles n’existaient pas, nous parlions de « tube cathodique ». Et, il fallait se lever pour changer de chaîne, au nombre de trois soit dit-en passant ! Puis vint l’époque de la télécommande, et par conséquent d’un « mode veille » sur nos télévisions. Une révolution évidemment, qui n’est pas sans conséquence sur nos finances. En effet, nous disposons de nombreux appareils avec ou sans télécommande, qui restent donc en veille en continu. C’est le cas de la télévision, du micro-ondes ou encore de la box internet. À cause de ces appareils, nous dépenserions, pour rien, plus de 100 € par an en électricité, selon l’ADEME. Mais, gagnons-nous réellement de l’argent en éteignant, par exemple, notre box internet ? Décryptage.

Vers une consommation plus intelligente : les nouvelles fonctionnalités des appareils en veille

Tous les appareils qui restent en veille consomment de l’électricité, c’est une évidence. Dès l’instant qu’une horloge est présente sur un appareil, ou un écran allumé, c’est, de fait, qu’il entraîne un gaspillage d’énergie. Néanmoins, certains appareils gagnent en intelligence, et ils peuvent désormais, « se couper » ou « ne pas se recharger » sur un créneau horaire déterminé. La plupart des smartphones récents disposent de cette capacité de se couper à une certaine heure, puis de se remettre en charge avant que retentisse la sonnerie de votre réveil. Les avantages : vous consommez moins d’électricité, et vous préservez la batterie de votre appareil qui n’apprécie guère d’être en charge alors qu’elle est pleine !

Et, la box internet, on l’éteint ou non ?

En termes d’économies d’électricité, une box internet allumée 22 h par jour va consommer 97 kWh par an, soit la somme de 16 € approximativement, selon l’ADEME. Si vous éteignez votre box, la nuit, vous pourriez alors, à peu près, économiser 8 € sur l’année entière. Économiquement, cela n’est pas très rentable d’éteindre la box comme vous pouvez le constater. Mais, là où cela devient problématique, c’est qu’en éteignant votre box, vous pouvez dire adieu à vos stores gérés par Alexa, ou à votre FireStick pour regarder Netflix à l’étage, loin de votre box. Vous pouvez aussi oublier les routeurs qui boostent votre connexion, et tous les appareils directement connectés sur votre box, en Wi-Fi. Exit donc aussi, les longs scrollings du soir, à regarder des vidéos débiles sur TikTok ! Comment ça c’est du vécu ? Je vous l’accorde.

Les autres inconvénients, liés au fait d’éteindre la box le soir !

Selon cette étude de l’Arcep, qu’elle soit allumée ou éteinte, 95 % de sa consommation est immuable. Et, cela s’explique assez aisément. Lorsque vous coupez électriquement votre box, vous ne consommez plus d’électricité, c’est évident. Mais, lorsque vous la remettez sous tension, elle va alors « surconsommer » le temps de réactiver tous les appareils connectés en Wi-Fi. Qui plus est, la box Internet est conçue pour rester branchée en permanence, la brancher et la rebrancher pourrait aussi nuire à son bon fonctionnement. Au mieux, débranchez votre box pendant vos vacances, ou en cas d’absence prolongée, sinon, évitez-vous déplacements inutiles et prises programmables, les économies seront peut-être plus importantes. Que pensez-vous de cette analyse ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .