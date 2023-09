Avec un PIB annuel de 419 milliards de dollars en 2021, l’Afrique du Sud est un marché non négligeable pour les acteurs du secteur des énergies renouvelables. Pour faire face à la hausse du coût de l’énergie et aux coupures fréquentes d’électricité, de plus en plus de foyers sud-africains et d’entreprises implantées dans le pays se tournent vers l’énergie solaire. Selon les statistiques, le premier trimestre 2023 a été marqué par une hausse sans précédent des livraisons de panneaux solaires et de batteries, atteignant une valeur record de 3,6 milliards de rands, soit à peu près 177 millions d’euros.

Une situation de plus en plus menaçante

Alors que cette tendance devrait se poursuivre au cours des années à venir, les vols de panneaux solaires constituent un fléau auquel la population sud-africaine et les entreprises implantées en Afrique du Sud doivent faire face. Selon Charnel Hattingh, de Fidelity ADT, la plus grande entreprise de sécurité du pays, les cambriolages se manifestent généralement le jour, lorsque les propriétaires ne sont pas chez eux. Le risque ne pèse pas seulement sur les ménages, car des agriculteurs ont également signalé des cas de vol dans leurs fermes, selon Theo de Jager, directeur exécutif de la Southern African Agri Initiative (SAAI).

Des panneaux solaires présentant des dommages visibles

De son côté, Wynand van Vuuren de la compagnie d’assurance King Price Insurance s’attend à ce que les plaintes se multiplient, alors que les importations de matériels solaires photovoltaïques continuent de progresser. Dans ce contexte, un fabricant européen de panneaux solaires, qui commercialise ses produits en Afrique du Sud, a mis au point une solution plutôt inattendue pour lutter contre les cambriolages. En effet, ce dernier propose des panneaux solaires ayant des traces de dommage visible : coin manquant ou cassé, verre fissuré, etc.

Une stratégie qui semble efficace

En proposant ces panneaux solaires qui semblent endommagés sur le marché sud-africain, le constructeur établi en Europe de l’Est cherche à décourager les voleurs et épargner ainsi ses clients des terribles conséquences de la perte de leurs biens. En tout cas, la stratégie semble fonctionner, car même le directeur exécutif de la SAAI avait cru lorsqu’il a vu pour la première fois ces panneaux qu’il s’agissait de matériels d’occasion. D’après le fabricant, ces « défauts » visibles n’ont aucun impact sur la capacité des modules solaires à capter la lumière du Soleil.

