Panneau solaire : JinkoSolar dépasse les 33 % de rendement avec sa nouvelle cellule solaire tandem

JinkoSolar est l’une de ces entreprises qui ambitionnent de révolutionner le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque. Avec cet objectif à l’esprit, le fabricant chinois de panneaux solaires déploie continuellement des efforts considérables afin de mieux satisfaire les exigences du marché. Justement, il vient d’annoncer un exploit majeur qui ravira sans doute les consommateurs. Comme le rapporte notre source, la firme chinoise a publié un communiqué selon lequel elle a réussi à atteindre un rendement de 33,24 % avec une nouvelle cellule solaire tandem pérovskite/silicium TOPCOn de type N.

Se rapprocher davantage de la limite théorique de rendement

Certes, il ne s’agit pas d’un record, Longi ayant annoncé une efficacité de conversion de 33,9 % avec une cellule tandem pérovskite-silicium en novembre dernier, mais ce développement constitue tout de même une avancée non négligeable. De plus, cela rapproche davantage l’industrie des panneaux solaires de la limite théorique d’efficacité de 43 %. À travers de telles améliorations, les experts s’attendent à démocratiser l’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque en permettant aux consommateurs de produire suffisamment d’électricité avec le moins de modules solaires possible. En effet, une augmentation de l’efficacité signifie qu’il est possible de générer beaucoup plus de puissance avec un seul module solaire, et ce, sans avoir à recourir par exemple à des concentrateurs.

🌟Join JinkoSolar at #SNEC2024 on June 13th for a solar showcase that's out of the world!

🚀We're the global module shipment leader and just broke our 26th world record with 33.24% efficient N-type TOPCon-based Perovskite solar cells.

🔬Plus, a game-changing partnership reveal! pic.twitter.com/3JX5YOiNmW — JinkoSolar (@jinko_solar) June 5, 2024

Mieux exploiter le spectre solaire

Le secret de la nouvelle cellule solaire de JinkoSolar réside dans le fait qu’elle arbore une architecture à base de semi-conducteurs capables d’exploiter les fréquences les plus élevées du spectre solaire. Aussi, elle absorbe mieux la lumière. La technologie TOPCon figure également parmi les éléments clés ayant permis d’atteindre cet exploit. Elle implique la mise en œuvre d’une fine couche d’oxyde de silicium pour établir une jonction tunnel, rendant ainsi le déplacement des électrons plus fluide. Cela a également pour effet de diminuer le taux de recombinaison.

Le fruit d’une combinaison de technologies avancées

La cellule solaire du fabricant chinois intègre une unité TOPCon monocristalline à haut rendement qui fait office de cellule inférieure. De plus, il est question d’une technologie permettant de piéger la lumière, et JinkoSolar a aussi prévu une couche de recombinaison intermédiaire à haute transmission lumineuse. La cellule adopte en outre une technologie de contact passivé en silicium polycristallin ultra-fin. Jin Hao, directeur technique de la société chinoise, n’a pas manqué d’exprimer son enthousiasme vis-à-vis de cette prouesse. D’après lui, il s’agit d’une percée qui prouve à quel point JinkoSolar dont nous avions déja parlé dans cet article, est prête à révolutionner l’univers de l’énergie solaire à travers des concepts innovants et prometteurs. Plus d’infos : jinkosolar.com. L’amélioration des rendements des cellules solaires pourrait-elle vous inciter à installer un système photovoltaïque chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .