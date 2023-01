L’invention d’un petit coffre-fort qui se dissimule derrière une fausse prise électrique

Lorsque vous partez en vacances, votre domicile peut rapidement devenir la cible de personnes mal intentionnées. Si vous avez été prévoyant, vous possédez peut-être un dispositif sécurisé pour conserver vos bijoux, votre argent liquide et vos lingots d’or, pourquoi pas ? Ce dispositif appelé coffre-fort s’est démocratisé et est devenu financièrement accessible, permettant à de nombreux foyers de sécuriser leurs biens précieux. En revanche, Les coffres-forts ont l’inconvénient d’être très visibles. Scellés dans un mur ou cachés dans un meuble, il est évident qu’ils vont attirer le regard. Avec l’invention de l’entreprise allemande Elder Welder, spécialiste des coffres-forts, ils pourraient se faire très discrets, voire invisibles. Découverte.

Le coffre-fort Elder Welder? qu’est-ce que c’est ?

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous équiper de coffres-forts, il n’y a qu’à voir le nombre de modèles disponibles dans les rayons des magasins de bricolage ! Ces objets se ressemblent généralement tous et sont facilement repérables par les cambrioleurs. Elder Welder vient d’inventer un coffre-fort indétectable à l’œil nu et c’est une idée géniale. La caisse du coffre-fort est une caisse classique en métal ignifugé, mais la porte du coffre fait toute la différence. En effet, elle se compose de deux fausses prises électriques dont l’une est dotée d’une serrure invisible ou presque. Disons qu’il faut le savoir pour le voir ! Classé parmi les meilleures ventes actuelles, l’invention d’Elder Welder pourrait être la star de l’année dans sa catégorie.

Pourquoi vaut-il mieux s’équiper d’un coffre-fort ?

La sécurité des biens est une préoccupation constante chez les propriétaires. Reconnaissons que les cambriolages ont tendance à augmenter en ville comme à la campagne. Près de 260 099 cambriolages ont été recensés dans l’Hexagone en 2021, soit 713 vols par effraction par jour, selon les données du ministère de l’Intérieur au 8 juin 2022.

Pour faire face à cette recrudescence, les autorités ont mis plusieurs dispositifs en place, dont l’opération tranquillité vacances qui consiste, pour les policiers, à surveiller votre maison en votre absence. Le coffre-fort est donc une protection contre le vol des biens, à l’intérieur de votre maison. Certes, il ne résistera pas à tous les assauts des cambrioleurs. Cependant, il permettra tout de même de retarder le vol, voire de les dissuader de s’y attaquer. En revanche, pensez à le fixer au sol ou au mur, sinon ils partiront directement avec le coffre et tout ce qu’il contient !

Que faire en cas de cambriolage ?

Il existe deux types de cambriolages. Le classique, c’est lorsque vous êtes absents de votre domicile et le « homejacking » qui se déroule en votre présence, généralement la nuit lorsque vous dormez à l’étage. La principale précaution à prendre étant bien entendu de fermer vos portes à clés et de ne jamais penser que cela n’arrive qu’aux autres. Si vous êtes victimes d’un cambriolage, ne touchez à rien. Laissez l’appartement ou la maison dans l’état original. Essayez de pénétrer le moins possible dans chaque pièce, vous pourriez effacer des traces éventuelles qui se révèleront utiles aux forces de l’ordre. Évidemment, il faudra ensuite appeler le 17 pour que les policiers viennent constater les dégâts et relever quelques indices. Ensuite, contactez votre assurance multirisques habitations. Elle vous indiquera les modalités de prise en charge de votre sinistre.