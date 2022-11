Keymo (ré)invente le tampon avec une clé électronique pour cacheter et signer des documents digitaux

Il fut une époque où on courait toujours après le tampon pour cacheter nos envois, ou estampillés nos courriers à envoyer. La plupart du temps, vous trouviez le tampon, mais pas l’encreur et si vous possédiez un superbe tampon automatique, le changement de la plaquette encrier se finissait souvent par un ravalement des mains couvertes d’encre bleue ou noire ! Avec la signature digitale, qui commence à bien prendre ses marques depuis les confinements, nous sommes confrontés à d’autres problématiques. Et, si l’on passait au Keymo, un tampon électronique et sécurisé ? Une innovation française, mise au point par la start-up vannetaise Bystamp qui vient d’ailleurs de réaliser une collecte de fonds de 3 millions d’euros, pour poursuivre le chemin du Keymo… Une invention que les marchés asiatiques pourraient bien s’arracher dans les mois à venir. Présentation.

C’est quoi le Keymo ?

Bertrand Jomard, directeur général de Bystamp explique dans une interview accordée au site Maville qu’il vient d’être invité par le gouvernement japonais, très intéressé par son tampon électronique. Oublions donc les tampons encreurs, voire les tampons à la cire chaude qui scellaient les enveloppes officielles. Le Keymo est un tampon numérique qui permet de signer électroniquement des documents en toute sécurité. Concrètement, les informations sensibles des potentiels clients sont directement intégrées dans le tampon et non plus dans un cloud. Ainsi, cela devrait tout changer. « Il faut savoir que certains pays comme les États-Unis, par exemple, ont accès à toutes les données sensibles des entreprises qui signent avec des Américains… » explique le site Ouest France.

Les caractéristiques du Keymo

Le Keymo n’est pas plus grand qu’une clef de voiture, il est évidemment crypté et entièrement autonome. Techniquement, il est semblable au dispositif d’une puce de carte bancaire, et s’appose sur un téléphone portable, un ordinateur ou une tablette. Une précision importante : il n’y a pas besoin de prendre un abonnement quelconque pour le faire fonctionner. Le Keymo est un véritable coffre-fort puisque toutes les données sont protégées et mémorisées dans un espace hautement sécurisé du tampon. Il utilise une technologie Bluetooth d’appairage et d’authentification innovante et brevetée. Il est également robuste grâce à sa coque en plastique et ses bords sont en caoutchouc et en relief, pour une meilleure adhérence et étanchéité. Enfin, il est aussi durable puisque recyclable et fonctionne avec une pile qui se change facilement.

Le tampon électronique Keymo pour qui ?

Les inventeurs de ce tampon électronique révolutionnaire visent surtout les petites et moyennes entreprises qui doivent signer de nombreux papiers dans le cadre de leurs activités… Mais, il pourrait aussi être un gain de temps et une sécurisation supplémentaire pour les collectivités et grandes entreprises qui souhaitent sécuriser leurs données. On peut aussi imaginer que ce tampon numérique puisse être un dispositif nomade pour les contrôles qualités… L’une de ses grandes forces étant de pouvoir être utilisé n’importe où et même sans connexion internet.

Keymo sera présent au salon Consumer electronics show (CES) à Las Vegas en 2023, l’un des berceaux des innovations mondiales, et il devrait plaire à de nombreux futurs utilisateurs. Pour le moment, il est vendu au prix de 74 € hors taxes dans certaines enseignes spécialisées dans le matériel de bureau et sur le site internet de l’entreprise, où il est actuellement en précommande au prix de 59 € hors taxes. Les 3 millions récoltés lors de la dernière campagne de financement devraient permettre de doubler l’effectif des salariés de l’entreprise, passant de 18 personnes à une quarantaine, et de produire 100 000 pièces dans un premier temps… Un futur succès annoncé ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel ByStamp.