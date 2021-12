La solution de signature électronique Docage en 4 points

Dans un monde qui se transforme sous l’impulsion de l’évolution technologique, les habitudes changent au sein des entreprises. Depuis plusieurs années déjà, la dématérialisation des documents et formalités est une réalité que connaissent les professionnels. La signature électronique s’est ainsi avérée indispensable pour garantir l’intégrité d’un document numérique, d’authentifier son auteur, de rapporter la preuve du consentement, etc.

La garantie de la légalité et de la sécurité

La légalité de la signature électronique est un enjeu majeur de la digitalisation de documents. Toute plateforme de signature électronique doit respecter le règlement européen elDAS. Ce dernier indique les critères à respecter pour avoir une signature électronique conforme aux normes et valable au sein de l’Union européenne. Docage est justement un logiciel de signature électronique qui garantit la légalité des documents signés.

De plus, assure la sécurité de la signature. Par exemple, la plateforme permet la double authentification par e-mail et par SMS, l’horodatage certifié elDAS… Les documents signés sont archivés pendant 10 ans. En tant qu’administrateur, vous avez la possibilité de gérer les droits d’accès. Vous pouvez ainsi définir les actions que certains collaborateurs pourront effectuer sur des documents donnés comme cette vidéo.

Une interface simple et fluide

L’une des premières choses qui se remarquent avec Docage, c’est son interface. Solution de signature à distance française, la plateforme est facile à utiliser. L’interface est moderne et ergonomique. Les fonctionnalités disponibles ne peuvent que séduire les personnes qui ont l’habitude de recourir à la signature électronique. Et pour les débutants, la fluidité de l’interface est un véritable atout. La prise en main de la plateforme se fait de façon intuitive. Les fonctionnalités sont listées et mises en évidence à l’écran.

L’automatisation de tâches

Docage a l’avantage d’être une solution qui favorise la productivité en offrant des fonctionnalités d’automatisation. Lors du test, nous avons pu transférer en un temps record des documents signés électroniquement. Pour ce faire, il vous suffit de pré-paramétrer les transactions en vous inspirant des modèles mis à votre disposition. L’ajout automatique de signatures visuelles est une autre action possible avec Docage.

La plateforme permet de signer un document suivant un modèle et de l’envoyer à des dizaines, voire des centaines de personnes. Elle sert aussi à effectuer des relances automatiques de signature électronique avancée. Cette fonctionnalité est utile pour rappeler à des collaborateurs, partenaires et fournisseurs qu’ils n’ont pas signés des documents qu’ils avaient envoyés. Cet outil n’est donc pas qu’une solution de signature électronique.

Un plugin WordPress

Le logiciel de signature électronique Docage s’adapte aux systèmes d’information, grâce notamment à son plugin WordPress. Celui-ci permet à l’utilisateur de relier les formulaires WPForms aux modèles de transaction de la plateforme. Par exemple, vous pouvez connecter une fiche de souscription à un modèle de transaction relatif à la signature d’un contrat. Ainsi, lorsque le client renseigne les informations sur la fiche et la valide, les champs de cette dernière seront transmis directement au modèle de contrat. Une nouvelle transaction sera en effet générée facilement.

Pour finir, Docage se fait remarquer par des tarifs attractifs. Son plugin WordPress est par exemple gratuit. Vous avez la possibilité de signer des documents sans créer de compte et sans le moindre engagement.

Article proposé par Docage