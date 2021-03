ThiefShell : un lyonnais invente une coque antivol et autonome !

Selon le site gouvernemental, Vie Publique, nous sommes 95% de français à posséder un téléphone portable… Nous sommes donc aussi 95% à redouter le vol de cet objet qui, pour certains est un véritable coffre-fort ! Lorsqu’un smartphone est subtilisé, les photos disparaissent, les coordonnées bancaires aussi !

Et si par malheur vous n’avez ni code pin, ni schéma, les voleurs auront la part belle d’en faire ce qu’ils voudront. Et malgré les technologies actuelles, il est quasiment impossible de retrouver un téléphone volé ! Bien sûr, il existe des applications de tracing, mais il faut que le téléphone soit allumé… Et le premier reflexe d’un voleur est d’éteindre le téléphone… Retour à la case départ !

Rien de probant n’existe contre le vol

Les protections actuelles contre le vol nécessitent tous une connexion Bluetooth ou l’association avec un autre appareil. Mais ce ne sera peut-être bientôt plus qu’un mauvais souvenir. En effet, une société française invente une nouvelle coque baptisée Thiefshell actuellement en campagne participative sur Ulule.

ThiefShell c’est quoi ?

Inventée par Sébastien Favier, ThiefShell est une coque de protection mobile autonome de géolocalisation par réseau cellulaire. Concrètement elle fonctionne grâce à un verrouillage par compression. Et avec une clé unique ! Il n’y a donc pas d’application à télécharger. Il suffirait de coiffer votre smartphone avec cette coque puis, en cas de vol, grâce à n’importe quel autre téléphone d’envoyer un SMS à votre coque qui disposera d’un numéro de téléphone unique fourni par Saphelec (SFR Business).

Voici les différents codes SMS à envoyer à votre téléphone :

« GPS » la coque vous répond par un lien Google Maps de sa position actuelle.

« BIP » la coque émet un signal sonore puissant.

« STOP » pour arrêter.

« HELP » la coque vous envoie la liste des commandes disponibles.

Thiefshell combien ça coûte ?

Actuellement, deux modèles font l’objet d’un brevet déposé à l’INPI… La commercialisation sera possible dès que les prototypes électroniques auront passé avec succès tous les tests nécessaires !

Pour soutenir la campagne de crowdfunding et obtenir une coque pour votre smartphone, il faudra investir 49€. La sortie est prévue pour Juillet 2024 et évidemment au moment de l’envoi, il devrait être possible de choisir le modèle qui conviendra à votre smartphone du moment. Une belle idée qui devrait permettre non pas de réduire les vols, mais de retrouver plus facilement son smartphone !