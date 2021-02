Avidsen HomeSecure : Nous avons testé l’alarme connectée et autonome (batterie et carte sim) à seulement 250€

En ces temps incertains, il est important de protéger la maison des cambrioleurs ! Pour ce faire, il vous faut un excellent système de sécurité… mais c’est encore mieux lorsqu’il est high-tech. Eh bien nous avons justement testé l’alarme connectée Avidsen HomeSecure qui propose d’offrir une protection complète de votre habitat. Oui mais comment ? Tour d’horizon sur les performances du système.

Un système d’alarme connecté ET sans fil

Avidsen est une entreprise française spécialisée dans le développement et la vente d’équipements connectés en tout genre pour la maison. Avec Avidsen HomeSecure, la société propose des dispositifs de domotique au service de votre sécurité et celle de votre domicile. Il s’agit en effet d’un système d’alarme qui est non seulement connecté, mais présente également le plus d’être sans fil.

Pratique et résolument high-tech, HomeSecure permet de surveiller et sécuriser votre habitat en contrôlant tous les accès. Mais en tant que système connecté, il vous permet également de rester au courant de tout ce qui se passe chez vous grâce à une application mobile spéciale : disponible sur Google Play et App Store, l’appli vous permet en effet de piloter le système à distance depuis votre Smartphone.

Mais aussi en cas de cambriolage pendant votre absence, vous recevrez aussitôt une notification pour vous prévenir d’une tentative d’intrusion à votre domicile. A noter que le système peut accueillir une carte SIM si jamais vous préférez être prévenue par SMS ou appel téléphonique, plutôt que via une note envoyée par l’application.

Un kit complet pour la sécurité de votre maison

Le système d’alarme connecté Avidsen HomeSecure est un véritable kit complet qui vous propose tout le nécessaire pour sécuriser au mieux votre maison : une centrale connectée à Internet, deux détecteurs de mouvements ainsi qu’un détecteur d’ouverture pour les portes.

Installés dans des endroits différents, les détecteurs de mouvement peuvent être utilisés de manière parfaitement distincte, tandis que la centrale connectée embarque une puissante sirène qui se déclenche aussitôt si jamais quelqu’un essayait de s’introduire chez vous.

Installation

L’installation est véritablement un jeu d’enfant. Il suffit de fixer au mur la centrale dans un endroit stratégique de la maison et d’appairer les périphériques. Vous aurez alors deux options pour le paramétrage, soit directement avec la centrale, ou encore plus simple, avec l’application dédiée. Cette dernière est très bien réalisée et vous accompagne à chaque étape de l’installation. Les périphériques sont parfaitement reconnus et la portée largement suffisante pour couvrir les 3 étages de nos bureaux.

La centrale dispose d’un slot pour accueillir une carte SIM, très utile en cas de panne internet. Sachez également que la centrale dispose de sa propre alarme intégrée et d’une batterie en cas de coupure de courant. L’ensemble est évidemment évolutif si vous souhaitez ajouter une alarme supplémentaire, des caméras, des capteurs ou des détecteurs d’ouverture.

Une application mobile dédiée

Comme nous vous le disions un peu plus haut, Avidsen dispose de sa propre application dédiée disponible sur Android et iOS. Celle-ci permet d’installer l’alarme en quelques minutes mais également de contrôler son état ou de recevoir des notifications en cas d’intrusion.

Nous avons essayé de l’appairer avec Google Home sans succès. L’application est reconnue par les assistants vocaux de Google et Amazon mais plante à chaque tentative d’appairage. C’est un peu dommage mais peut être que cela sera corrigé dans un futur patch…

Deux types de caméras (en option) pour garder un œil chez vous

Et pour compléter parfaitement son tout nouveau kit d’alarme connectée HomeSecure, Avidsen propose également (en option) deux caméras de vidéosurveillance high-tech de sa gamme « Home ». La HomeCam et la HomeCam 360 qui vous permettront de surveiller discrètement l’intérieur de votre maison. Centrale, détecteurs… tous sont dotés d’un design sobre pour ne pas attirer l’attention des voleurs et qui sait, permettre de les prendre la main dans le sac !

Dans tous les cas, pour ceux qui craignent pour la sécurité de leurs données, tous les échanges effectués avec le cloud par le système d’alarme connecté ainsi que les caméras de surveillance d’Avidsen sont cryptés avec le protocole TLS1.2 qui concerne la sécurisation des échanges sur le Net.

Conclusion

Avidsen HomeSecure est un kit complet mais également évolutif si vous souhaitez ajouter des périphériques. L’installation est intuitive et la centrale a parfaitement réagit à nos tests d’intrusions. Sa batterie, la sirène intégrée et l’emplacement pour la carte SIM lui offrent une autonomie complète, n’ayant rien à envier aux alarmes professionnelles. Le kit coûte environ 250€ ce qui est très abordable. Seul point négatif, l’alarme ne semble pas compatible (alors que la notice indique le contraire) avec les assistants vocaux tel que Google Home ou Amazon Alexa.

