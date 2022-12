UpLock, l’invention d’un coffre-fort portable doté d’un système de détection de vol et d’une alarme

Le prochain CES de Las Vegas se déroulera du 5 au 8 janvier prochain, et comme chaque année, ce sera l’occasion de découvrir de nombreuses inventions et innovations venues du monde entier. Lors de cette édition 2023, une start-up toulousaine sera présente pour proposer UpLock, un coffre-fort connecté et nomade pour lutter contre les vols. Une idée ingénieuse et utile lorsque l’on sait que chaque année, plus d’un million de personnes se font détrousser et, la plupart du temps, dans les lieux publics. Pour éviter ce genre de désagréments, Upfiner, la start-up a développé un coffre nomade très innovant : l’UpLock. Présentation.

La genèse de cette invention

Cette petite invention pourrait bien aider de nombreuses personnes à se protéger des vols et l’idée est venue d’une simple affichette. Lors d’un voyage, le fondateur de la start-up, Brice Cavelier, se promenait sur une plage, où un écriteau annonçait : « attention aux vols, surveillez vos affaires ». Difficile de se détendre avec ce genre de message préventif. Avec son ami, il discute alors d’un coffre doté d’une alarme qui protègerait les biens à la plage ou ailleurs. Son ami lui rétorque que s’il l’inventait, il l’achèterait. L’aventure commence là ! “Le coffre UpLock est une idée que j’ai eu lors d’un séjour. Sur la promenade au bord de la plage, il y avait un panneau. J’avoue que ça ne m’a pas aidé à me détendre.” explique-t-il.

UpLock, qu’est-ce que c’est exactement ?

Sur le site officiel, on peut lire « UpLock est le seul coffre-fort nomade doté d’un système de détection de vol et d’une alarme, pour dissuader quiconque souhaitant s’emparer de votre téléphone, de vos clefs ou de votre portefeuille ». Ce dernier se présente sous la forme d’un petit coffre blanc, facile à emporter partout ou à glisser dans une valise et se dote de deux systèmes de détection de vol ainsi que d’une alarme en cas de tentative. Ce n’est pas un coffre-fort, mais un coffre nomade de petite taille, conçu pour ranger les clefs de la voiture, le Smartphone ou encore les papiers d’identité.

Comment fonctionne-t-il ?

Lorsque le coffre UpLock se trouve statique sur un banc, à la plage ou sur un bureau et qu’une personne s’en empare, une sirène stridente va retentir. Cela ne va s’arrêter que lorsque le coffre est reposé et uniquement à ce moment-là. L’alarme peut être entendue à 100 m à la ronde. Son volume et le délai de déclenchement sont personnalisables. Le seul moyen d’ouvrir le coffre sans qu’il ne se mette à « hurler » ou de le déplacer étant d’entrer un code secret à quatre ou à six chiffres. De plus, il est possible de connecter le coffre en Bluetooth à une montre ou un Smartphone pour être averti via ces appareils si le coffre est déplacé. Il se dote également d’un petit câble en acier qui permet de le fixer à un meuble, dans un hôtel par exemple.

Pourquoi ce dispositif ?

Lors d’un vol de Smartphone, de papiers ou d’argent, seuls 30 % des malfrats sont identifiés. Un Smartphone volé est souvent un appareil perdu à jamais, avec tous les souvenirs qu’il contient ! Et ces vols sont encore plus fréquents dans des endroits touristiques ou lors de séjours professionnels dans des hôtels ou dans des lieux de réunion. Le coffre UpLock pourrait donc être un moyen pratique de lutter contre les vols et de sécuriser ses affaires partout où l’on en ressent le besoin. Et il ne coûte que 129 € en vous rendant sur le site UpFiner. Soit bien moins cher que n’importe quel Smartphone ! Nous espérons qu’il fera sensation à Las Vegas, car cette innovation française est des plus intelligentes, non ?