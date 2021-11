Comment protéger son invention ou son innovation ?

Depuis votre atelier, ou votre salon, vous êtes peut-être entrain d’inventer un objet que tout le monde s’arrachera dans quelques temps. Pour inventer un objet du quotidien, il suffit parfois d’un peu de créativité et de logique. Une fois votre invention pensée, il faut ensuite la réaliser, et pour cela, il y a quelques astuces à connaître pour que votre idée ne vous soit pas volée.

De nombreuses inventions ont été volées à leurs inventeurs, et ce serait dommage que la vôtre tombe dans l’escarcelle d’un usurpateur non ? Dépôt de brevet, protection de votre invention, découvrez comment garder la paternité de votre invention et ne pas vous la faire chaparder par un opportuniste !

Une invention, ça ne se partage pas

Quoiqu’il arrive, votre invention ou votre idée doit rester secrète même s’il est très tentant d’en parler autour de vous; même vos amis les plus proches ne devraient pas être au courant. Vous ne serez jamais à l’abri d’un vol d’invention, et vous pourriez dire adieu à une future fortune ! Mais surtout, la dernière chose à faire est de partager votre idée sur les réseaux sociaux; c’est le meilleur moyen pour qu’un opportuniste se dise que votre invention est intéressante et lui mette le grappin dessus, en déposant, lui, un brevet d’invention.

Fabriquez des plans précis

Si, au départ, votre invention peut être faite de bouts de ficelles, une fois qu’elle est plus élaborée, fabriquez des plans. Chaque étape de la conception doit être le plus détaillée possible. Mais vous devez aussi réaliser un dossier sur l’idée de départ en répondant à quelques questions :

Comment vous est venue cette idée ?

Quelle utilité au quotidien ?

Comment la fabriquer ?

N’hésitez pas à prendre des photos de chaque étape, listez tous les matériaux, faites des plans précis avec mesures, etc.

Entourez-vous d’un professionnel

Il faut protéger votre invention et surtout votre propriété intellectuelle. Pour cela, mieux vaut faire appel à des spécialistes qui vous conseilleront de la meilleure des manières. Lancer une invention sur le marché est semé d’embûches; qu’elles soient administratives ou commerciales, et vous ne pourrez pas traverser les étapes sans être entouré.

Déposez un brevet le plus vite possible

Dans un premier temps, il faudra vérifier que votre invention n’existe pas encore dans la base de l’INPI. Une fois cette vérification faite, vous devrez, toujours auprès de l’INPI, déposer le brevet de votre invention.

Même si vous avez gardé le secret de votre invention autour de vous, il faut la protéger du monde entier. Le Brevet INPI est le sésame pour que votre invention puisse exister aux yeux du monde, tout en protégeant vos arrières. Vous pouvez également déposer votre marque, ce qui empêchera qu’un autre fabricant l’utilise avant vous et copie votre invention.

Restez prudents dans vos recherches

Si le brevet est déposé, vous pouvez commencer à effectuer des recherches sur Internet. Mais si tel n’est pas le cas, alors prudence: toutes vos recherches sont « vues » par Google et par votre fournisseur d’accès internet. Et des hackers pourraient s’intéresser à votre projet… Travaillez derrière un VPN lorsque l’on invente l’idée du siècle, peut s’avérer une excellente idée.