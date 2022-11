Easy Journey : l’invention d’une valise de voyage qui se transforme en poussette pour enfant

Comment voyager avec un enfant et sa poussette ? Cette question, bien des parents ont dû se la poser. Avoir une (ou deux) valises et une poussette relève du défi parfois insurmontable, surtout s’il faut emprunter un escalator. Parfois, il faut choisir entre la poussette et la valise, et donc, porter l’enfant à bras, coincer la poussette sur la valise, et faire rouler cette dernière ! Une galère que nous avons tous connue au moins une fois. Il est d’ailleurs étonnant qu’aucun dispositif n’existe pour pallier ce problème. Le concept imaginé par Easy Journey pourrait bien changer tout cela… Une valise qui se transforme en poussette ? Mais quelle bonne idée ! Découverte.

La « valise poussette » Easy Journey

Elle n’existe donc pas encore dans le commerce, mais nous sommes persuadés qu’elle pourrait faire un tabac auprès des parents voyageurs ! Gagnante du prix Red Dot Design Concept Award 2022, elle se présente comme une valise classique, avec des roulettes qui peuvent être dirigées de deux manières. Soit les roulettes s’ouvrent sur la largeur, ce qui en fait une valise classique avec une poignée pour la tirer, soit elles s’ouvrent sur la longueur de la valise et, dans la coque rigide, se trouve une poussette pliée, qu’il suffit d’ouvrir pour déposer l’enfant. La valise avec les vêtements se trouve alors automatiquement sous la poussette, et sert de « roues ». Les concepteurs Chen Shilong, Fu Qiming et Ma Jinjin estiment que leur invention correspond aux enfants de 18 à 24 mois.

Easy Journey pour qui ?

Comme nous pouvons facilement le deviner, cette « valise poussette » se destine aux parents qui voyagent avec leur enfant, notamment dans les gares ou les aéroports. Les concepteurs qui sont étudiants à l’université de Taizhou ont décidé de mettre fin à la poussette indépendante en l’intégrant directement à une valise rigide. Bien entendu, elle reste une valise, avec un espace suffisant pour accueillir vos effets personnels.

En réalité, elle dispose de trois paires de roues comme nous vous l’avons expliqué, ce qui lui permet de rester une vraie valise, ou de se transformer en poussette grâce à celles intégrées à l’intérieur de la coque. Le siège bébé semble, quant à lui, plutôt confortable, et il permet surtout de pouvoir transporter un enfant en âge de marcher, mais que l’on n’a pas forcément envie de perdre dans la foule.

Une autre étrange valise ?

La Naucrates était en campagne de financement participatif en 2019, et nous vous l’avions présentée. Depuis, nous ignorons si elle a été commercialisée, mais elle était pourtant assez bien pensée. En effet, la Naucrates se présentait comme une valise intelligente puisqu’elle pouvait se transformer en moyen de transport. Conçue pour les trajets à effectuer dans les grands aéroports, elle affichait une autonomie de 7 km, et il suffisait de s’asseoir à califourchon sur la valise, pour s’économiser quelques kilomètres à pied. Elle disposait même d’une télécommande qui la faisait revenir à vos pieds si elle se trouvait à plus de 10 mètres de vous. Nous ne savons pas ce qu’elle est devenue, mais le concept était intelligent, non ?