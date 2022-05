Il invente une “poussette aquarium” pour promener ses poisson rouges

Vous êtes l’heureux propriétaire de malheureux poissons rouges dans un bocal… Dans la mesure où ils ne sont plus vendus dans les animaleries, ou à gagner dans les fêtes foraines, votre « Nemo » est peut-être un rescapé du bocal ? Vous vous dites peut-être que votre poisson rouge a besoin de se promener dans une poussette comme un enfant ? Non, nous n’avons pas perdu la raison, nous voulons juste vous présenter la fabuleuse (CQFD) invention de Jerry Xiaojie, un youtubeur qui a inventé une poussette aquarium qui lui permet de promener ses poissons d’ornement… Une invention certes pas vraiment utile, mais assez drôle à découvrir… Il fallait l’inventer quand même non ? Découverte !

Quelle est donc cette drôle d’invention ?

Ce youtubeur a donc fabriqué un aquarium personnalisé pour pouvoir emmener son poisson rouge en promenade. Pour lui, c’est une invention fabuleuse avec une partie réservoir en acrylique, qui se trouve au beau milieu de la poussette… Il a aussi pensé à la survie de ces poissons adorés évidemment. Pour qu’ils puissent respirer, il a donc ajouté un système de filtration alimenté par une batterie, mais également une pompe à air qui injecte de l’oxygène dans l’eau de l’aquarium ! Et il peut même les promener la nuit puisqu’il a aussi ajouté un chouette système d’éclairage. Depuis quelques jours, il promène ses trois poissons rouges dans les rues de Taipei, à Taiwan et étonne les passants avec son aquarium roulant ! L’aquarium poussette n’est pas commercialisé pour le moment et on ne sait pas s’il sera, mais c’est peut-être mieux ainsi non ?

Un autre aquarium insolite : avec un SAS pour chat ?

Cet aquarium dispose d’un petit SAS pour que votre chat évite de se contorsionner pour observer les poissons… Et cela lui évite aussi le risque de faire un plongeon qui pourrait l’effrayer. Cet étrange aquarium est une invention originale créée par Jason Hering, un Américain passionné des poissons et des chats ! Jason Hering est employé d’une animalerie et il a eu cette idée en voyant le chat d’une cliente se mettre dans des positions étranges pour scruter les poissons… Il a donc créé un cube qui se place sous l’aquarium et qui permet au chat d’y glisser sa tête comme s’il était lui-même au milieu des poissons ! Ce joli aquarium coûte plus de 2000€ tout de même mais il est très original !

Le classique aquarium table basse !

Un petit dernier pour la route même s’il n’a plus rien d’original par rapport à la poussette pour les promener… C’est évidemment la très classique table basse qui propose un aquarium sous son plateau. Regarder un aquarium est apaisant et le voir trôner au milieu de son salon aussi… Vous pourriez même être distrait par le mouvement des poissons au lieu de regarder votre série préférée sur Netflix !