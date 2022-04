Cat Solarium : un patio pour chat qui lui permet de faire bronzette sans jamais sortir de la maison

Les propriétaires de chats se classent en deux catégories: ceux qui optent pour le « chat d’intérieur », qui est habitué à ne jamais mettre une moustache dehors, et ceux qui le laisse vivre sa vie, sortir chasser, rentrer manger, puis ressortir… Et quand un chat est habitué à sortir, autant vous dire qu’il est quasiment impossible de l’en empêcher. Pour ceux qui choisissent de garder leur chat à l’intérieur, nous vous avons déniché un petit accessoire qui pourrait leur permettre de prendre l’air et le soleil, sans pour autant risquer la rencontre fatale avec une voiture : le Cat Solarium… Une étrange « cage » transparente qui permet au chat d’être dehors tout en restant à l’intérieur. Explications.

C’est quoi le Cat Solarium ?

Les chats sont curieux, mais lorsque l’on habite en ville, il est parfois dangereux de les laisser vaquer à leurs occupations à l’extérieur… Le Cat Solarium est un accessoire qui se fixe sur une fenêtre, qui va créer un patio pour le chat, ou autrement dit, un « catio » du coup ! Il s’agit en fait d’un porche fermé qui offre au chat le bonheur d’admirer la vue et les oiseaux, et de faire bronzette… Les chats adorent se prélasser au soleil quand ils sont à l’extérieur. Avec une structure en bois peinte avec une peinture bateau résistante aux intempéries, la Cat Solarium ne craint rien, pas même les griffes de votre félin… En effet, il dispose de grilles, elles-mêmes recouvertes de plaques de plexiglas résistant aux rayures. De plus, le solarium pour chat dispose d’une petite échelle pour que le chat puisse y accéder depuis l’intérieur.

Comment l’installer, et quel est son prix ?

D’après le fabricant, le Cat Solarium s’installe sur tous types de fenêtres et ça ne prend pas plus de 20 minutes pour qu’il soit opérationnel; il est d’ailleurs livré avec une clé Allen pour faciliter le montage. En revanche, aucune information sur le fait qu’il permette de conserver l’isolation de la fenêtre, si celle-ci est ouverte à l’intérieur… Ils précisent seulement que la fenêtre doit mesurer au moins 24,5″ de largeur et 14,5″ de hauteur. Le fabricant explique également qu’il faut ajouter un matériau isolant. Le Cat Solarium est en vente sur Etsy, au prix de 435.49€, un prix relativement élevé non ? On se dit que ce Cat Solarium trouverait parfaitement sa place dans la ZenByCat, une immense maison transformée en paradis pour chats !

Quelques drôles d’accessoires pour vos chats

Pour la nourriture, vous pouvez opter pour un distributeur automatique de croquettes, pratique pour les chats gloutons ou quand vous vous absentez… Certains chats ne savent pas se réguler au niveau de la nourriture, et mangent dès qu’ils en ont l’occasion. Avec un distributeur de croquettes programmable comme celui proposé par Pedomus, vous pouvez programmer jusqu’à 8 petits repas par jour. Pour l’hygiène, il existe des litières connectées, comme le Pluto Square avec son système ingénieux qui vous permet de ne changer la litière qu’une fois par semaine. Et pour éviter les problèmes urinaires de votre félin, ou du moins pouvoir les détecter rapidement, vous avez le Caremitou, un bac à litière connecté, qui analyse l’urine de votre chat quand il se soulage… On n’arrête pas le progrès, même pour nos matous !

