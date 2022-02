ZenByCat : il transforme sa maison en paradis pour chats pour leur éviter une fin tragique

Lorsque nous adoptons un chat, il y a quelques éléments qui nous semblent indispensables pour lui: outre la gamelle et le bac à litière, il est très fréquent que nous investissions dans un arbre à chat, en pensant innocemment qu’il va vraiment s’éclater à grimper dessus, faire ses griffes sur le poteau, dormir dans la maisonnette prévue à cet effet, etc. Mais c’est souvent sans compter sur le fait que le chat ignorera superbement cet arbre, qui prend d’ailleurs une place dingue dans le salon… Tout au plus, il sautera dessus pendant son quart d’heure de folie quotidien ! Dans la nature, ils n’ont pas d’arbre à chat mais des branches pour grimper, des trous pour se cacher, etc. C’est peut-être ce à quoi pensait cet américain, qui a construit une maison que l’on pourrait qualifier de paradis pour ses 20 matous adorés. Présentation.

L’idée folle de Peter !

En 1988, Peter, achète sa maison aux Etats-Unis. Il se retrouve par hasard propriétaire de deux chats qui vivaient dans sa cour : The Black One et The Grey One. Il décide de les adopter, mais peu de temps après, The Black One se fait renverser et ne s’en remet pas. The Grey One est également renversé par une voiture, mais il s’en sort grâce à une importante intervention chirurgicale. Il décide alors qu’il n’adoptera que des chats d’intérieur pour leur éviter une fin tragique. Pour tenir compagnie à The Grey One, Peter adopte deux chatons… C’est ainsi que commence son inconditionnel amour pour les chats. Mais il souhaite surtout leur offrir un intérieur qui leur permettrait de vivre « comme à l’extérieur » … Et il se lance dans un projet fou : une maison entièrement (ou presque) dédiée à ses 20 chats.

Une visite guidée ?

La maison de Peter Cohen, qui est également le fondateur d’une association caritative dédiée aux chats, ZenByCat, se situe à Santa Barbara, et est baptisée la « Maison de Nekko ». Si le paradis félin existe, il est probable qu’il se trouve en Californie. A l’intérieur, on retrouve toutes sortes de plateformes fixées sur les murs. Ainsi, les chats peuvent se déplacer en hauteur, grimper, sauter, se poursuivre, sans jamais mettre une patte dehors… Peter a aussi installé des escaliers à la taille des chats, en colimaçon pour qu’ils puissent accéder à l’étage. Dans chaque pièce de la demeure, les chats sont les maîtres des lieux… L’heureux propriétaire a choisi des couleurs vives pour ses réalisations, et cela donne à l’ensemble un pep’s incroyable !

Des chambres pour les chats, vraiment ?

Dans sa réalisation un peu folle, Peter a même construit des chambres à thème pour les chats, et des salles de bains… Il y a inséré quelques plantes vertes pour l’effet nature, et les fameux arbres à chats ont envahi la maison. Les étagères en hauteur pour se coucher ou les escaliers semblent leur convenir parfaitement. De nombreux points d’eau et de nourriture se trouvent sur les parcours; les chats peuvent ainsi se sustenter dès qu’ils en ont besoin. La Maison de Nekko est magnifique, mais l’amour de Peter pour les félins lui a aussi permis de créer une association qui vient en aide aux chats atteints de Péritonite Infectieuse Féline (PIF), une maladie mortelle dont l’une de ses protégées a été victime. Elle est vraiment chouette cette maison non ? Plus d’infos : zenbycat.org | Instagram | Facebook | Twitter