Pluto Square, le bac à litière connecté, qui se vide tout seul... ou presque !

Tous les propriétaires de chats savent combien il est désagréable de changer la litière… Cette particularité qu’a le chat de faire ses besoins dans un bac à litière oblige les maîtres à nettoyer cette chose peu ragoutante… Mais avec le PLUTO SQUARE, la corvée pourrait passer de quotidienne à hebdomadaire.

Ne pensez pas que ce bac va faire disparaître comme par magie les excréments du chat, même si finalement c’est presque cela. Pluto Square est actuellement en campagne participative sur KickStarter, et il devrait faciliter le nettoyage de cet élément indispensable à votre matou ! Présentation.

Un bac à litière… de luxe !

On le croirait sorti d’un laboratoire de la NASA ou d’un film de science-fiction: le Pluto Square est un bac à litière design et très technique. Il a la particularité de se nettoyer une fois que le chat a terminé ses petites affaires !

Il se présente sous la forme d’un gros cube avec une petite marche pour que le chat y accède facilement. Son design bien pensé lui permet de trouver sa place dans n’importe quel endroit de la maison. Plusieurs coloris sont disponibles, ce qui vous permettra de l’accorder avec votre décoration intérieure !

Comment ça marche ?

Sur le haut du bac à litière, se trouve le plateau pour que le chat fasse ses besoins… Les capteurs installés détectent la présence du chat, mais surtout l’instant où il quitte le bac. A ce moment là un mécanisme se déclenche, le bac bascule à 90° pour jeter les excréments. Mais l’innovation ne s’arrête pas là !

En basculant, le bac va déverser les excréments dans un sac placé à l’intérieur du cube. En utilisant une litière “agglomérante”, les boules qui se forment tomberont directement dans le sac… Et le reste de la litière sera ramené à l’horizontale pour l’envie pressante suivante. Ainsi, à chaque passage, la litière est débarrassée des excréments… Et vous, vous n’avez plus qu’à fermer le sac et jeter le tout ! Il faudra quand même vérifier qu’il reste suffisamment de litière de temps en temps.

Combien ça coûte ?

Le Pluto Square coûte actuellement 199$ (168€) en précommande. Lors de sa commercialisation, il vous en coûtera 289$ (244€). C’est un peu cher peut-être pour un bac à litière ? Oui mais il a encore quelques autres petits secrets… Une magnifique capote vient protéger le chat des regards quand il officie dans sa litière. La jolie marche lui permet de venir y poser tranquillement son derrière…

Et bien sûr, il est connecté ! Sinon ce ne serait pas une véritable innovation… Il vous indique donc quand le sac du dessous est plein, mais également le poids de votre chat, les horaires auxquels il utilise la litière… D’après les concepteurs du Pluto Square, c’est un véritable atout pour savoir si votre chat se porte bien. Les concepteurs conseillent les litières qui s’agglomèrent pour un résultat optimal, mais cela fonctionne aussi avec tous les types de litière.

Attention cependant, si l’idée vous prenait de l’installer au beau milieu du salon, ce ne serait pas possible… Il lui faut une prise électrique à proximité pour pouvoir fonctionner…