Cette photographie d’un alien faisant bronzette sur le sol martien affole la toile

Une nouvelle fois, un cliché du Rover Perseverance fait parler de lui… En décembre dernier, c’était le Rover chinois Yutu qui envoyait un mystérieux cliché représentant un monolithe. Cette fois-ci, c’est encore une photo qui nous vient de la planète Mars qui agite la toile. Et, comme à chaque fois, les supputations vont bon train: certains y voient un simple rocher, ou alors son ombre; d’autres y devinent une forme qui représenterait un martien, allongé tranquillement… Au vu de sa position très décontractée, il semblerait que l’absence d’oxygène ne le dérange guère… Restons prudents, puisque les suppositions des internautes ne sont évidemment que les reflets de leurs interprétations.

La description d’un ufologue !

Rappelons pour ceux qui ne le sauraient pas qu’un ufologue est un spécialiste des extraterrestres. Scott Wearing, ufologue américain, qui étudie les objets volants non identifiés décrit la photo ainsi : « La personne est allongée, le haut de sa poitrine, son cou et son visage sont rosés, elle porte un costume sombre, mais elle a un objet gris sur une épaule, on dirait une sorte de sac à dos ». Et dans sa vidéo publiée sur YouTube, il a ajouté même qu’il y voit des empreintes de pas qui mènent jusqu’au lieu de bronzette de l’individu ! Pour lui, c’est une preuve irréfutable qu’il existe une vie sur Mars !

Visage de Mars, ou paréidolie ?

Nous avons tous vu cette photo qui représentait un visage, toujours sur la planète Mars capturé en 1976 par le rover Viking 1… Il aura fallu attendre l’an 2000 pour que les analyses du cliché prouvent qu’il n’en était rien. Mais pour Victoria Aguilar, psychologue, c’est une paréidolie, et donc une illusion d’optique… Pour précision, la paréidolie, c’est par exemple lorsque l’on distingue un cœur dans la mousse de son café, ou un visage sur un tronc d’arbre.

C’est en fait l’interprétation que l’on en fait qui donne « vie » à ce que l’on voit. Et c’est peut-être (sûrement?) ce qui se passe avec ce corps allongé sur Mars. En 2021, c’était un trou noir capturé par Google Maps dans le Pacifique qui avait intrigué les internautes; la théorie la plus folle avait été qu’il s’agissait de l’emplacement exact de la Zone 51 ! Cette région se situe au Nevada (Etats-Unis), elle serait une base militaire secrète où des appareils expérimentaux seraient testés en lien avec les extraterrestres…

La vie martienne est-elle possible ?

Si l’on entend par vie, celle d’un humain qui respire de l’oxygène, la vie sur Mars est impossible. En revanche, le rover américain Curiosity a détecté des isotopes de carbone, qui proviennent en général de processus biologiques. On notera également que la planète Mars présente du carbone 12 à sa surface, et du méthane dans son atmosphère. Les découvertes de minéraux argileux ou de molécules organiques peuvent aussi laisser penser qu’il y ait pu avoir une forme de vie sur la Planète Rouge… On attend donc d’en savoir plus sur ce mystérieux cliché.