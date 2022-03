Votre chat peut désormais prendre l’apéro avec vous grâce à ce vin pour les félins

Vous avez pour habitude de partager un apéritif avec votre conjoint ou vos amis pour passer une bonne soirée… Mais, c’est sans compter sur votre matou qui vient s’incruster à l’affût d’un morceau de saucisson tombé par inadvertance ou d’une petite lampée chipée dans votre verre ! Certains chats sont si gourmands, qu’ils ne reculent devant rien, pas même un verre qui contiendrait de l’alcool* ! Et si, au lieu de l’enguirlander pour qu’il descende, ce qui, en soit, ne changera pas grand-chose, tant le chat est cabochard, vous lui donniez un Pinot Meow, un Catbernet ou un Moscato? Vous ne le saviez peut-être pas, mais le « vin pour chat » existe, et il est évidemment sans alcool… Explications.

Du vin pour chat, vraiment ?

Eh oui, aussi étrange que cela puisse paraître, le marché de l’alcool et des animaux de compagnie semble intéresser les services marketing. Ils savent pertinemment que certains propriétaires sont prêts à dépenser des sommes folles pour leur animal de compagnie. La marque Apollo Peak, a lancé il y a quelques années plusieurs vins pour chats, Pinot Meow ou Catbernet pour les noms, en référence pour certains avec des cépages français bien connus… L’entreprise américaine avoue avoir pensé aux gens célibataires qui aiment boire un verre en rentrant du travail, mais qui se retrouvent en tête à tête avec leur matou ! Voilà la genèse de la création du vin pour chat…

Un vin sans alcool évidemment !

N’allez pas imaginer que votre chat sera testé positif à l’éthylotest s’il se fait arrêter à traverser en dehors des passages piétons… Il ne risquera pas non plus la suspension de son permis de « chatduire » ! Le vin pour chat est évidemment dénué de tout degré d’alcool, et il serait même apaisant pour vos boules de poils. Le fameux breuvage se compose d’eau, de jus de betterave pour la couleur, d’extrait d’herbes à chat pour le côté apaisant et d’huile de poisson, pour le goût probablement… Votre chat ne risquera donc pas d’être saoul avec le vin pour chat, mais il pourrait tout de même développer une certaine dépendance au produit. Allez savoir, c’est peut-être délicieux quand on est un chat ?

La folie des objets insolites pour animaux

Les grandes enseignes de produits animaliers l’ont bien compris: aujourd’hui, certains propriétaires sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour le bien être de leur animal… Lit pour chien, collier en diamant, jouets en tous genres…Tous les excès sont permis ! Pour suivre l’état de santé urinaire de votre chat, il existe même le bac à litière Caremitou, un gadget qui peut être utile, mais qui relève d’un budget conséquent. Quand on aime, on ne compte pas, c’est évidemment la devise des propriétaires d’animaux qui veulent avant tout le bien de leur animal de compagnie… Avouons que nous faisons partie de ces personnes qui achètent parfois déraisonnablement des accessoires pour nos chiens et nos chats… Mais on les aime, alors où est le problème ? Nous n’avons pas trouvé la marque Apollo Peak disponible en France, mais si vous voulez tester le vin pour chat, il existe le Purr Gundy Red Cat Wine par PetWinner sur Amazon France et cela coûte tout de même 66.58€ les 500 ml; les nôtres s’en passeront !

Purr Gundy Red Cat Wine 50 ml

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.