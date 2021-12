Psychopathie : Il existe un test scientifique pour savoir si votre chat souffre de troubles mentaux

Vous êtes-vous déjà retrouvé face à votre chat, qui vous regarde d’un air méchant sans raison particulière ? Parfois ces félins domestiques peuvent nous regarder de manière plutôt bizarre, voire inquiétante !

Et si votre chat était en fait un psychopathe ? Des chercheurs de l’Université de Liverpool ont mis au point un test scientifique qui permet de connaître le degré de psychopathie de votre chat…

Ce test s’appuie notamment sur les habitudes de votre matou et sur les comportements qu’il peut avoir avec vous… Il vise à rétablir une relation normale entre le maître et le chat. Il reprend certaines données de la Psychopathy Checklist de Hare, qui évalue la psychopathie chez l’humain. Explications.

Le test pour chat psychopathe, une première mondiale

Avant la création de ce test par la psychologue Rebecca Evans, il n’existait aucun moyen de savoir si son animal présentait des signes de psychopathie. Le questionnaire comprend 46 items différents et se concentre en particulier sur le degré de méchanceté du chat. Est-ce qu’il vous attaque ? Est-ce qu’il grogne ? Les comportements tels que l’audace ou le manque de peur sont aussi évalués par ce test. Le score final révèle le niveau de psychopathie de votre félin adoré…

Les chats seraient psychopathes par nature (et on n’est pas surpris de l’apprendre)

Lorsque que l’on reconnaît la psychopathie chez un humain, elle se traduit par un manque d’empathie et une facilité à la manipulation… Or, le chat est (souvent) apathique par nature, voire parfois carrément indifférent. Quant à la manipulation, elle serait propre à tout animal. De tout temps, les chats ont dû manipuler les humains pour obtenir de la nourriture ou un territoire, et ce trait de caractère leur serait resté, même s’ils n’en n’ont plus vraiment besoin.

Comment le questionnaire a-t-il été élaboré ?

Pour réaliser cette étude, ce sont plus de 2000 chats et leurs propriétaires qui ont été passés au crible… Pour chaque question, le propriétaire devait décrire précisément l’attitude de son chat. Par exemple :

Mon chat me domine-t-il ?

Ronronne-t-il quand il attaque ?

Se sent-il coupable quand il se conduit mal et que vous le corrigez ?

Les réponses des participants devaient s’échelonner entre un peu, modérément, beaucoup, extrêmement ou pas du tout. Toutes les réponses ont ensuite été étudiées pour en arriver aux résultats. L’équipe de chercheurs pensent que ce questionnaire peut améliorer la relation entre les chats agressifs par exemple, et leurs maîtres. Mais le test vise aussi à tenter de trouver une solution quand le chat se comporte mal et ainsi, éviter l’abandon. En comprenant mieux nos félins, peut-être que nous pourrions mieux les aimer… Et ne pas s’en débarrasser quand ils ont l’air “inapte.”

Les abandons en quelques chiffres

Même si un animal n’est pas un cadeau de Noël, à moins que la décision d’adopter ait été mûrement réfléchie, vous avez peut-être reçu un chaton sous votre sapin ! En 2021, ce sont près de 11 670 chats qui ont été abandonnés à la SPA uniquement ! Adopter un animal et un chat en particulier, c’est s’engager avec lui pour une vingtaine d’années.

Et il faudra faire avec le caractère du chat, qui peut parfois vous donner du fil à retordre ! Les chercheurs qui ont mis au point ce test espèrent ainsi aider les propriétaires de chats difficiles à mieux les comprendre. Mais également à les aider à devenir de bons gros matous doux et adorables, qui vous offriront une ronronthérapie chaque soir !

