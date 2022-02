Un aquarium avec un “sas d’observation” pour que les chats puissent observer les poissons de l’intérieur

Si vous aimez les chats ET les poissons, vous savez sûrement que les premiers tenteront toujours d’attraper les seconds… Les aquariums sont un peu le film de la soirée pour vos matous. Ils peuvent passer des heures à observer leurs amis les poissons, en se disant probablement qu’ils en feraient bien leurs repas. Et parfois, quand le chat souhaite les observer depuis le haut de l’aquarium, il arrive que le plongeon soit inévitable. Pour que la hache de guerre entre les chats, les poissons et les maîtres soit enterrée, un employé d’animalerie de l’Ontario, Jason Hering, a eu l’ingénieuse idée d’inventer un aquarium « pour chats » … On vous explique tout !

L’aquarium spécial chat c’est quoi ?

Lorsque l’employé de l’animalerie est venu nettoyer un aquarium chez une cliente, il a découvert Jasper, le chat siamois, le nez collé à l’aquarium, ce qui lui a donné l’idée d’une invention. Grâce à un aquarium inversé sur mesure, qui présente un cube de verre dans le fond, Jasper peut presque entrer dans l’aquarium pour voir les poissons de plus près. Installé sur un meuble conçu également pour ce réservoir d’eau, le chat se glisse sur l’étagère et s’immerge dans l’aquarium grâce à une sorte de trappe, où il peut évidemment respirer normalement, le but n’étant pas de noyer le chat ! Vu de l’extérieur, on croirait que le chat est au beau milieu des poissons et c’est plutôt rigolo. Le joli meuble conçu pour Jasper coûte tout de même la bagatelle de 2137€, mais quand on aime, on ne compte pas, n’est-ce pas ?

Et sinon, un aquarium dans les toilettes ça vous dit ?

Si vous n’avez pas de chat mais que vous aimez les aquariums insolites, vous avez les toilettes ! En 2016, un normand avait inventé les toilettes aquarium… A l’époque, le professeur de mathématiques avait même décroché la médaille de bronze du concours Lépine. Le principe était intelligent puisqu’il permettait à l’aquarium d’être auto-nettoyant en même temps que la chasse d’eau était tirée; le bocal qui sert de maison a votre poisson relié au réseau domestique se remplissait au fur et à mesure. Bien entendu, il était plutôt destiné aux poissons d’eau froide. Nous vous rappelons que les bocaux pour poissons rouges seront bientôt interdits au passage ! A l’époque, il cherchait des investisseurs, mais nous ne savons pas si son projet est tombé à l’eau ou pas !

Et une table basse aquarium ?

Le concept est beaucoup plus classique que les toilettes ou l’aquarium « observatoire » pour chats, mais il existe des tables basses qui renferment un aquarium. Toujours sympa d’observer les poissons en prenant l’apéritif avec les amis ! Et pas de souci pour le chat: avec cette table, il a tout loisir de les observer par-dessus, en-dessous et même de s’y coucher… Il faut un peu de place et quelques branchements intelligents, mais avec des guppys, néons ou gouramis kissing, le rendu peut être vraiment sympa. Il faudra cependant éviter de la casser, à moins que vous ne souhaitiez transformer votre salon en piscine d’intérieur !