L’interdiction (enfin) des colliers anti-aboiements et des aquariums boules pour poissons rouges ?

En novembre dernier, après de longues années de combats des associations, le gouvernement avait enfin voté la loi contre la maltraitance animale. Même si l’entrée en vigueur n’est pas prévue pour tous, tout de suite, c’était déjà un grand pas pour nos amis les animaux: plus de ventes de chiens ou chats en animalerie, la fin des delphinariums et des cirques itinérants, que de bonnes nouvelles ! De son côté, le Royaume-Uni reconnaissait également que les homards étaient des êtres sensibles, et qu’ils pouvaient ressentir la souffrance lorsqu’ils se trouvaient plongés dans l’eau bouillante. Désormais, ce sont les aquariums boules qui devraient être interdits pour les poissons rouges, car cela les rendrait fous… Les colliers anti-aboiements électriques ou les martinets devraient bientôt être bannis également. On progresse sur la maltraitance animale, mais il y a encore du pain sur la planche on dirait !

AgroBiothers dit stop à certains produits

L’entreprise française Agrobiothers, spécialistes des soins et accessoires pour animaux comme Maxizoo ou encore Vetostore, renonce à commercialiser certains produits qu’elle considère comme nocifs. Cette avancée est saluée par les associations de protection animale qui voient en certains produits des objets de torture plutôt que des objets éducatifs ou de bien être. Agrobiothers annonce dans un communiqué à l’AFP : “Notre politique est que 100 % de nos produits soient garants de la bientraitance animale d’ici 2023. On a pris les devants sur les aquariums sans aucune pression des ONG car on savait que c’était interdit dans d’autres pays” L’ambition de l’entreprise étant de tout miser sur la bientraitance animale et d’être pionnier en la matière…

Finis les bocaux (boule) pour poissons rouges

Concernant les aquariums boules, l’association française du poisson rouge se bat depuis des années pour que l’on cesse d’enfermer ces animaux dans des bocaux de 10 litres d’eau. Un poisson dans un aquarium doit avoir plus de 15 litres d’eau, des décors pour se cacher, des filtres pour avoir une eau propre etc… Dans un aquarium en verre, tout cela est impossible. Cela peut paraître drôle mais le poisson rouge pourtant souvent qualifié de nigaud est un être sensible… Et il a le droit aussi à son bien être dans un grand aquarium « arboré » !

Finis aussi les colliers anti-aboiements !

Un chien aboie, c’est un fait, et cela peut parfois être dérangeant pour les voisins. Les propriétaires ont parfois recours à des colliers anti-aboiements qui déclenchent une décharge électrique quand le chien aboie. Agiobrothers estime que ces colliers sont de la maltraitance animale car ils provoquent une douleur au chien, qui comme chacun le sait, ressent la douleur mais aussi de nombreuses émotions… L’utilisation de ces colliers doit être réservée aux professionnels du dressage et non aux particuliers qui pourraient en user et en abuser et faire souffrir leur boule de poils. L’enseigne MaxiZoo ne propose plus non plus ce genre de colliers sur son site internet ni dans les magasins de l’enseigne.

Les associations animales approuvent ces décisions

Muriel Arnal, présidente de l’association One Voice estime que c’est une « excellente nouvelle », mais que la France reste très en retard sur les lois contre la maltraitance animale. Pour elle, les colliers électriques ne dressent pas les chiens, ils les blessent et les traumatisent… Et par expérience personnelle, nous pouvons affirmer que c’est tout à fait vrai ! Quant à Christophe Marie, porte-parole de la fondation Brigitte Bardot, il se réjouit aussi de la décision concernant les poissons rouges ! « Les poissons sont les animaux de compagnie les plus nombreux en France et leurs besoins élémentaires sont souvent niés. Idem pour les cochons d’Inde ou lapins vendus en animalerie dont certains ne sortiront jamais de leur cage ».

Enfin Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d’amis s’indigne du retard législatif monumental de la France sur le bien être animal… En cette période pré-électorale, ce serait pas mal que d’autres candidats que ceux du parti animaliste s’inquiètent un peu plus de la bientraitance animale au lieu de se battre sur des sujets récurrents qui ne passionnent plus grand monde ! A bon entendeur !