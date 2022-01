Avez-vous déjà vu un poisson rouge conduire son aquarium motorisé ?

Cette information n’a rien d’un canular. Les poissons rouges peuvent réellement conduire un véhicule motorisé. Du moins, c’est que confirme le résultat d’une étude réalisée par une équipe de scientifiques d’une université israélienne. Effectivement, les chercheurs ont porté leurs travaux sur l’analyse du comportement de cette espèce. Les détails de leurs expériences ont été partagés dans un article récemment paru dans la revue Behavioural Brain Research. A noter que l’équipe a étudié six poissons rouges, dont une femelle.

Les scientifiques de l’Université Ben Gurion ont appris aux poissons rouges à conduire. Ils leur ont prodigué une dizaine de leçons de conduite. Les animaux devaient atteindre une cible en pilotant un véhicule spécifique, surnommé « Fish Operated Vehicle » (FOV). En cas de réussite, de la nourriture leur a été donné en guise de récompense. Le véhicule en question était unique en son genre dans la mesure où, en plus de d’être motorisé, doté de pneus et de différentes sortes de capteurs, il comportait un aquarium. Ce dernier jouait le rôle d’une sorte de poste de pilotage. Des caméras ont permis de détecter les mouvements du poisson pour ensuite transmettre les informations vers le véhicule et le contrôler.

Après quelques jours d’entraînement, les poissons rouges sont parvenus à atteindre leur cible : une marque colorée sur un mur. Ils ont réussi à naviguer sans se perdre et sans tomber dans les culs-de-sac. Selon les chercheurs, cette espèce a la faculté de faire un transfert de sa perception spatiale lors de ses navigations. Cela lui permet de nager sans difficulté dans un espace qui lui est inconnu.

L’équipe a modelé leur environnement en y ajoutant des obstacles. D’après Shachar Givon et ses collègues, l’animal a pu contourner ces derniers sans grande difficulté. Pour ce faire, il a modifié la perception de son environnement pour pouvoir adapter sa navigation. Bien qu’au début, les poissons avaient eu du mal à s’orienter, leur performance s’est améliorée au fil du temps. Il en est de même pour la capacité de conduite.

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34

— Ronen Segev (@ronen_segev) January 3, 2022