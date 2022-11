L’invention d’une valise télescopique qui change de taille selon la quantité de bagages à transporter

Comme tout voyageur normalement constitué, vous possédez une énorme valise pour les vacances, celle qui pèse 20 kilos et que vous devez mettre en soute si vous prenez l’avion. Et on possède souvent également une petite valise dite cabine, qu’on peur prendre avec nous, ou mettre dans le coffre d’une voiture pour un weekend… Que diriez-vous d’un bagage télescopique que l’on pourrait qualifier d’intelligent ? Cette valise révolutionnaire s’adapterait, en fait, à la quantité de bagages que vous transportez ! Ingénieux non, d’autant qu’elle ne fonctionne avec aucune technologie ni capteur. Ce bagage existe ou plutôt existera bientôt et répond au nom de VELO Luggage. Il fait un énorme carton sur Kickstarter avec plus de 600 000€ récoltés sur les 10 000 espérés. Découverte !

La valise VELO Luggage qu’est-ce que c’est ?

L’idée des concepteurs du VELO Luggage est de faire prendre conscience aux voyageurs que deux bagages, c’est de l’argent gaspillé, mais également de l’espace… Ils souhaitent surtout prouver qu’une seule valise pouvait être multifonctionnelle : en adoptant une taille plus grande ou plus petite selon les besoins. Si vous êtes du genre à emporter tout votre appartement en voyage, il faudra quand même envisager d’acheter plusieurs valises. Le VELO Luggage, conçu par le studio VELO Design, s’agrandit ou rétrécit en fonction de vos besoins. La valise va même s’ajuster à un chargement moyen et vous permettre de choisir entre trois tailles de valises différentes.

Pourquoi est-il différent des autres bagages télescopiques ?

La valise avec poignée télescopique ne date pas d’hier. Couplées avec des roulettes, ces poignées sont extrêmement pratiques pour éviter de porter la valise à bout de bras… La différence du VELO Luggage réside dans le fait que ce soit la caisse de la valise qui soit télescopique. Vous pouvez donc passer d’un bagage cabine de 40 litres, à une grande valise de 72 litres, ou choisir la taille intermédiaire de 56 litres. La largeur de la valise reste la même mais la longueur change simplement en séparant ses deux moitiés. Et cela est rendu possible grâce à l’ingénieux procédé de construction qui se compose de quatre parties rigides en polycarbonate. La robustesse de la structure est, quant à elle, assurée par un cadre en aluminium de qualité aérospatiale; aucun risque qu’elle ne casse ! Précisons que le système d’articulation inventé a été breveté, et elle est tellement ingénieuse que l’on peut aisément comprendre que le secret de fabrication soit bien gardé ! Quant à la poignée, elle ne déroge pas aux règles des équipements habituels, elle vient se ranger dans le cadre directement.

Combien coûte la valise VELO Luggage ?

Au système malin d’agrandissement de la valise, s’ajoute un intérieur tout aussi ingénieux, qui s’équipe de panneaux de compressions qui s’adaptent à la taille choisie, ainsi que de nombreux séparateurs et cubes de rangement. Pour un voyage organisé à l’intérieur même de vos bagages, vous pourrez compter sur elle. Toutes les valises VELO Design sont également équipées de la dernière serrure TSA 008, de roulettes silencieuses à 360° et, d’une poignée inférieure intégrée qui vous permet de soulever facilement la valise pour la ranger dans le coffre de votre voiture.

Cette ingénieuse valise 3 en 1 est disponible en précommande sur Kickstarter au prix de 219 $ au lieu de 399 $ lors du lancement réel du produit… Et, les premières livraisons sont prévues en janvier 2023, si toutefois le fabricant parvient à satisfaire les milliers de précommandes passées en quelques jours ! Plus d’informations sur veloluggage.com.