Cette boite aux lettres connectée et sécurisée a récolté plus de 200.000$ sur Kickstarter, en moins de 24 heures…

Personne n’est à l’abri des vols de colis, surtout s’ils sont d’une grande valeur ! C’est ainsi qu’Eufy Security, la division maison connectée d’Anker Innovations, a eu l’idée de concevoir une espèce de coffre-fort connecté qui permet de garder les colis en parfaite sécurité après la livraison.

Baptisée « Eufy Security Smart Drop », il s’agit d’une boite aux lettres très spéciale : résolument, high-tech, elle présente en effet la particularité d’être à la fois durable, intelligente et 100 % sécurisée. Plus personne ne pourra forcer votre boite aux lettres pour essayer de voler vos colis !

Une boite aux lettres high-tech

L’Eufy Security Smart Drop est présentée comme la combinaison parfaite entre la boite aux lettres d’extérieur et le coffre-fort connecté par excellence. Le boitier embarque exactement toute la technologie qu’il faut pour garder précieusement vos paquets une fois qu’ils y sont déposés par le facteur/livreur. Il est ainsi équipé d’une caméra intégrée 1080p avec angle de vision de 160 ° et vision nocturne, mais aussi d’un système de détection de visages et de mouvements… donc gare à ceux qui essayeront d’arracher la Smart Drop de son support, car le propriétaire en sera tout de suite alerté.

Impossible également de forcer la boite aux lettres, car elle est dotée d’une serrure intelligente et parfaitement sécurisée qui ne s’ouvre qu’à l’aide d’un code PIN ou d’une clé spéciale. Il est aussi possible de le faire à distance via l’application mobile d’Eufy Security. Cette dernière permet également au boitier d’envoyer des notifications à son propriétaire lorsqu’un colis est livré.

Solide, étanche et à l’épreuve du temps

Vraiment pratique, la boite aux lettres Smart Drop peut aussi bien être fixée au sol comme au mur. Elle a été spécialement conçue pour être capable de résister à toutes les intempéries possibles : ainsi qu’il vente, qu’il pleuve ou bien qu’il neige, le boitier et toutes ses fonctionnalités resteront fiables et fonctionnels.

Crédit photo : Eufy / Anker

C’est parce que la boite aux lettres est non seulement fabriquées en acier au carbone laminé à froid, mais elle embarque également un système de drainage interne classé IP65. Mais ce n’est pas tout, car elle est aussi dotée d’une batterie sans fil qui lui permet d’offrir une autonomie impressionnante de trois mois.

La boite aux lettres fait l’objet d’une campagne de financement participative sur Kickstarter depuis le 20 août dernier. Elle est disponible en précommande à partir de 199 dollars (un peu moins de 170 euros). Les premières livraisons sont prévues pour le troisième trimestre 2021. A l’heure ou nous écrivons ces ligne le projet a déjà engagé 219 938 dollars sur un objectif de 50 000 dollars…