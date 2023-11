Nous avons testé la trottinette électrique tout-terrain iScooter iX6 (1 000 W) avec carte NFC

Marre des transports en commun ? Envie de découvrir un mode de transport écologique sans perdre du temps dans les bouchons ? Et, si la trottinette électrique tout-terrain pouvait répondre à vos besoins ? Aujourd’hui, nous cherchons tous des moyens de nous déplacer de manière vertueuse sans pour autant perdre de temps. Dans ce domaine, la trottinette électrique s’avère être le véhicule adéquat, mais encore faut-il choisir un modèle qui puisse passer partout ! Nous avons pu tester la trottinette électrique tout-terrain iScooter iX6 qui allie technologie NFT, robustesse, rapidité et confort. Voici notre retour d’expérience.

Déballage et montage de la trottinette

La trottinette est livrée quasiment clés en main. Il suffit, en effet, de fixer l’éclairage avant et elle est directement prête à l’emploi. Elle est fournie avec une housse, une sacoche à outils, un chargeur et une notice d’utilisation ainsi que deux clés de verrouillage/déverrouillage RFID. La première mise en route a été fastidieuse, non pas à cause des qualités de la trottinette, mais par le manque d’explications claires de la notice. En effet, celle-ci est traduite dans un français très approximatif et il manque aussi beaucoup d’informations, pourtant indispensables. Mais, nous ne manquerons pas de vous les indiquer dans cet article, car finalement, c’est une excellente trottinette.

Mise en route

La trottinette est verrouillée par un code au démarrage, ce dernier n’est pas indiqué dans la notice, ni la méthode pour le changer. Le code par défaut est 000. Pour la démarrer, il faut appuyer sur le bouton POWER, renseigner le code et appuyer deux fois rapidement sur POWER. Vous pouvez également la déverrouiller en passant la carte RFID sous le panneau de contrôle (à droite). Ce n’est pas indiqué dans la notice, mais la trottinette doit être éteinte pour la déverrouiller avec la carte RFID (vidéo en fin d’article). Attention, l’écran est très sensible aux rayures, un simple coup d’ongle laisse des traces. Je vous recommande d’installer un film de protection.

Prise en main

La prise en main de la trottinette est assez classique. Cette dernière dispose de trois modes de vitesses. Le dernier ne permet pas de dépasser les 23 km/h (je pèse 83 kg). Un mode tout terrain est par ailleurs disponible en appuyant cinq fois sur le bouton M. La vitesse est alors débridée à 45 km/h (sur le papier). Dans les faits, je n’ai pas réussi à dépasser les 43 km/h sur du plat. Cela dépendra évidemment de plusieurs critères dont votre poids, le terrain, la météo, etc. La tenue de route est excellente et le plateau bien proportionné. Le garde-boue arrière est très large, parfait pour une utilisation tout-terrain.

Quels sont les points forts de la trottinette électrique tout-terrain iScooter iX6 ?

Cette trottinette électrique s’impose comme un nouveau mode de transport pratique pour tous ceux qui souhaitent un engin puissant, sécuritaire et confortable. Avec son design cyberpunk et sa structure en alliage de magnésium de qualité aéronautique, elle procure un sentiment de toute-puissance. Robuste et maniable, elle s’adapte à toutes les morphologies (le guidon est réglable en hauteur) et peut supporter une charge maximale de 150 kilos. Avec une autonomie de 45 km et une vitesse maximale de 45 km/h (théorique), elle s’adresse plutôt à un public averti, et notamment aux adultes. Quant aux pentes parfois redoutées, cette trottinette électrique franchira sans problème celles de 35° au maximum.

Elle est d’ailleurs, actuellement, l’une des plus puissantes trottinettes tout-terrain disponible sur le marché. Nous reviendrons plus en détail sur ces caractéristiques techniques, mais sachez qu’elle se dote de pneus tout-terrain autocicatrisants de 11 pouces, ce qui limite grandement les crevaisons. Côté moteur, c’est une puissance de 1 000 W qu’elle développera, couplée à une batterie de 17.5 Ah.

Pour la sécurité, elle s’équipe de feux avant à LED, de feux de freinage et de feux arrière. Toujours pour la sécurité de l’utilisateur et d’autres conducteurs, elle s’équipe de clignotants avant et arrière et de feux de position. Et, pour la ranger, il ne vous faudra que quelques secondes pour la plier, un autre atout, notamment si vous devez la ranger dans un appartement, ou sur votre lieu de travail.

Focus sur la suspension et le freinage

La trottinette présente une double suspension avant et arrière pour une absorption efficace des chocs, assurant ainsi un confort de conduite optimal. Elle bénéficie d’une résistance à l’eau de niveau IPX4, la protégeant contre les éclaboussures et les conditions météorologiques légères. L’entraînement des roues se fait par la roue arrière, garantissant une propulsion puissante et équilibrée. Concernant les freins, la trottinette est équipée d’un frein avant à disque mécanique et d’un frein électrique, ainsi que d’un frein arrière à disque mécanique et d’un frein électrique, assurant un système de freinage complet et réactif. Et, ce, même en cas de freinage d’urgence.

Focus sur le moteur et sur la batterie

La trottinette électrique est équipée d’une batterie performante avec une capacité de 48 V et 17.5 Ah, fournissant une puissance totale de 840 Wh. Le temps de charge nécessaire pour la batterie est estimé de 7 à 9 heures, soit la nuit entière pour obtenir une nouvelle autonomie de 45 km. De plus, la trottinette intègre un système intelligent de gestion de la batterie, optimisant son utilisation et prolongeant sa durée de vie. Concernant le moteur, la trottinette est propulsée par un moteur de puissance maximale de 1000 W, situé à la roue arrière pour assurer une performance dynamique et une conduite fluide.

Focus sur la connectivité et la technologie NFC

La trottinette électrique propose une connectivité avancée avec un tableau de bord en couleur affichant diverses informations essentielles. Bien qu’elle ne soit pas équipée d’un moniteur d’application ou de la technologie Bluetooth, elle intègre un écran LED. Cet écran fournit des détails importants tels que la vitesse, le niveau de la batterie, le régulateur de vitesse, les phares, le mode activé, les notifications d’entretien, la température, l’allumage/extinction des clignotants, la distance parcourue, etc. En plein soleil, le panneau manque toutefois un peu de contraste.

De plus, la technologie NFC est présente pour faciliter le déverrouillage/verrouillage, ajoutant une dimension pratique et une protection contre le vol. Pour déverrouiller votre trottinette, deux solutions s’offrent à vous. La première consiste simplement à placer la carte NFC sous le compteur. La seconde, manuelle, consiste à appuyer sur le bouton d’alimentation jusqu’à l’apparition de trois 0, une dernière impulsion fera démarrer votre trottinette. Un tutoriel vidéo pour changer le code de verrouillage est disponible sur YouTube (pas dans la notice).

Que faut-il savoir de plus sur cette trottinette ?

La trottinette électrique est adaptée aux utilisateurs âgés de 14 ans et plus, avec une capacité de poids maximale de 150 kg. Elle propose un mécanisme de pliage simple en trois étapes, réalisable à la main, assurant une praticité optimale. Les divers modes de conduite incluent le mode confort, avec des vitesses de 10 km/h, 15 km/h et 25 km/h, ainsi que le mode tout-terrain offrant des options de 15 km/h, 30 km/h et 45 km/h. Cette trottinette est équipée d’un régulateur de vitesse, d’une cloche et de réflecteurs certifiés E-MARK à l’avant, à l’arrière et sur les côtés.

Conclusion

Si on fait abstraction de la notice (perfectible), la trottinette électrique tout-terrain iScooter iX6 est un excellent produit. Malgré ses performances, elle affiche un poids inférieur à 25 kg. Elle est très maniable, le guidon, mais surtout les poignées sont pliables, elle est puissante et endurante. Le design est très sympa et les performances au rendez-vous. Elle est actuellement proposée à 728,99 € (au lieu de 899,99 €) sur ihoverboard. Vous pouvez profiter d’une réduction supplémentaire de 50 € avec le code : neo, soit un prix final de 678,99 €.

Les plus

Légère (24,3 kg)

Puissante (1 000 W)

Technologie NFC

Maniable

Poignées pliables

Les moins

Un écran LCD sensible aux rayures

Un écran peu visible en plein soleil

Une notice d’utilisation incomplète

Le contenu du colis et ses caractéristiques techniques

Lors de la réception, le colis contient la trottinette électrique Tout Terrain iX6, un chargeur, un manuel d’utilisation, trois clés à molettes, six clés hexagonales, un sac frontal et deux cartes clés NFC.

Vitesse maximale : 45 km/h

Autonomie maximale : 40-45 km

Pente maximale : 35 %

Absorption des chocs : double suspension avant et arrière

Résistance à l’eau : IPX4

Dimension du produit – non plié : 122 × 63 × 125 cm

Dimension du produit – plié : 122 × 22 × 57 cm

Poids net : 26,2 kg

Batterie capacité de la batterie : 48 V 17.5 Ah 840 Wh

Temps de charge : 7-9 h

Système intelligent de gestion de la batterie : oui

Moteur puissance maximale : 1 000 W

Entraînement des roues : roue arrière

Frein avant : frein à disque mécanique + frein électrique

Frein arrière : frein à disque mécanique + frein électrique

Lumières : feux avant LED + feux arrière-LED

Feux de freinage : oui (clignotant)

Feux tournants : oui

Lumières d’ambiance : oui

Type de pneus : pneus tout-terrain Pneumatic

Taille des pneus : 11 pouces / 27,9 cm

Moniteur d’application : non

Bluetooth : non

Âge requis pour la conduite : 14 ans minimum avec équipements de protection et de sécurité

Poids maximal de l’utilisateur : 150 kg

Mécanisme de pliage : pliage facile en 3 étapes (à la main)

Affichage des informations Affichage du tableau de bord en couleur

Informations sur l’écran LED : vitesse actuelle, niveau de la batterie, régulateur de vitesse, phares, mode activé, entretien, température, allumage/extinction des clignotants, distance parcourue, etc.

Mode de conduite confort : 10 km/h, 15 km/h, 25 km/h

Mode de conduite tout-terrain : 15 km/h, 30 km/h, 45 km/h

Régulateur de vitesse : oui

Cloche : oui

Technologie NFC (pour déverrouiller/verrouiller) : oui

Réflecteurs certifiés : oui (réflecteurs E-MARK avant, arrière et latéraux)

